Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çağrı: Eğer samimiyseniz başörtüsü konusunu anayasa ile teminat altına alalım - Son Dakika
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çağrı: Eğer samimiyseniz başörtüsü konusunu anayasa ile teminat altına alalım

21.06.2023 13:19

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çağrı: Eğer samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü konusunu anayasa ile teminat altına alalım

Seçimlerin ardından yapılan ilk AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete bir çağrıda bulundu. Muhalefete seçim öncesi yaptığı başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifini yineleyen Erdoğan, "Eğer samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü konusunu anayasa ile teminat altına alalım" dedi.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNİ YİNELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28. dönemin ilk AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seçimlerden önce yaptığı başörtüsü için anayasa değişikliği çağrısını yineledi.

"HAYAT TARZI ÜZERİNDEN VATANDAŞIMIZA KORKU SALDILAR"

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: "Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında müdahale etmediğimiz hayat tarzı üzerinden vatandaşımıza korku saldılar. Bay Bay Kemal, bizim vatandaşımızın hayat tarzıyla yakından uzaktan alakamız yoktur.

"SAHTEKARLIK YAPTINIZ"

Sahtekarlık yaptınız. Yeri geldi, başörtüye saldırdığınız halde seçim için aldınız yanınıza başörtülü kızlarımızı rozet taktınız. Ama yalan, sahtekarlık yaptınız.

"DÜRÜSTSENİZ ANAYASA İLE TEMİNAT ALTINA ALALIM"

Seçim öncesi anayasa yapalım dedik. Eğer dürüstseniz, yeni yasama döneminde başörtü meselesini anayasa ile teminat altına alalım"

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Politika, Güncel, Son Dakika

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