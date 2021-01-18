Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " AK Parti, milletin kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir" Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz. Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücü yükseldikçe, ülkemize yönelik saldırıların da arttığı bir gerçektir. dedi.

(İHA)