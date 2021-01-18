Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
18.01.2021 14:37
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti, milletin kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir" Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " AK Parti, milletin kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir" Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz. Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücü yükseldikçe, ülkemize yönelik saldırıların da arttığı bir gerçektir. dedi.
(İHA)
Son Dakika İstanbul Valiliği'nden uyarı: Bu gece ve yarın sabah yaşanacak buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olun Bursasporlu Ali Akman için Lille resmen devreye girdi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi TOGG'un Gemlik Tesisi'ndeki üst yapı inşaatı için 1.500 kişi istihdam edilecek Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza Stachowiak'a alacakları ödenmediği gerekçesiyle Denizlispor'a transfer yasağı geldi