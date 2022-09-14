Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Azerbaycan' mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Karabağ'a savaşının ardından imzalanan anlaşma şartlarını yerine getirmeyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır" dedi.

"VAKİTLERİNİ BARIŞ İÇİN HARCAMALARI GEREKİYOR"

Ermenistan'ın vaktini barış için kullanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temennimiz Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, mutabakat şartlarını yerine getirmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır. Kardeşim Aliyev'e başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"TOPLAM YURT SAYIMIZI 850 BİNE ÇIKARDIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından diğer satır başlıkları şu şekilde: "Bugün toplam yurt sayımızı 800'e, yatak sayımızı da 850 bine çıkardık. Bay Kemal bu iş lafla olmuyor. 'Şöyle yaparız, böyle yaparız' Elini kolunu tutan mı var, büyükşehir belediyeleri var elinde, yaptır bakalım. Lafla olmuyor bu iş.

Gençlerimiz en iyisine, en güzeline layıktır diyerek kolları sıvadık. Attığımız adımlarla ülkemize ve gençlerimize yakışmayan kötü tabloyu tamamen tersine çevirdik. Otel konforunda odalara sahip yeni yurt binaları inşa ettik. Bu süreçte özel sektörümüzün dinamizminden de faydalandık.

"TÜRKİYE'NİN YURT KAPASİTESİ BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDEN FAZLA"

81 vilayetimizin tamamına 254 ilçemize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu imkanı götürdük. Gençler, bugün Türkiye yurtlar ve üniversite öğrencilere tanınan fırsatlar bakımından dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer alıyor. Konfor, çalışma alanları, spor sahaları, güvenlik, temizlik, ücretsiz internetle öğrencilerimiz için birer yaşam merkezi haline gelmiştir.

Kendini sosyal devlet addeden pek çok Avrupa ülkesinde böyle bir altyapı yoktur. Bu gerçeği uluslararası kuruluşların bilimsel çalışmaları da ortaya koyuyor. Türkiye'nin yurt kapasitesi İspanya, Hollanda, Almanya ve Fransa'nın toplamından daha fazladır.

"YURT KONUSUNDA TARİHİMİZİN EN YÜKSEK YERLEŞTİRME SEVİYESİNE ULAŞTIK"

İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirilmesi seviyesine ulaşılmıştır. 41 merkezimizde başvuran her öğrenci yerleştirilmiştir. Salgın döneminde yurt ücretlerinde herhangi artışa gitmedik. Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.

"45 TL OLAN BURS MİKTARINI 850 TL'YE ÇIKARDIK"

Gençlerimiz hem 81 ilimizi gönüllerince gezdiler, hem de bu seyahatlerinde devletimizin yurtlarında ücretsiz konakladılar. 150 binden fazla gencimiz bu projeden faydalanarak yeni yerler görme, tatil ve seyahat yapma imkanını buldu. İnşallah bu projeleri önümüzdeki yıllarda sürekli geliştirerek gençlerimizin hizmetine sunmayı sürdüreceğiz.

10 sene önce harçları kaldırarak sürekli provokasyon vesilesi yapılan bu meseleyi kökünden çözdük. Üniversite öğrencilerimiz için kredi ve burs imkanlarını da geliştirdik. 450 bin öğrenci burs veya kredi alabiliyor iken bu sayı geçtiğimiz yıl 1 milyon 383 bine çıktı. Bugün başvuran her öğrencimize ya kredi ya burs muhakkak veriyoruz. 2002'de sadece 45 lira olan burs veya kredi meblağını da biz her yıl arttırdık. Şu anda lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira, doktora öğrencilerine 2 bin 550 lira kredi veya burs veriyoruz.

"HİÇBİR GENCİMİZİ MAĞDUR ETMEDİK"

Yurtlarda kalan öğrencilerimize beslenme yardımını 750 liraya çıkararak hiçbir gencimizi mağdur etmedik. Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımına göre günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Temmuz ayında kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı ve faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılması kararı aldık. Bu uygulamadan tüm gençlerimiz yararlanabilecek.

Ekim ayında Meclis faaliyetleri başlayınca yapılacak kanuni düzenlemeyle hayata geçecek bu uygulamayla mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin yani toplamda 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu ortadan kaldırıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren öğrencilerimiz sadece aldıkları kredi rakamı kadar geri ödeme yapacaklar."