Son Dakika: Aylar sonra partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı: Startı verdik - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Antalya'da Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada partililerine de uyarılarda bulundu. Erdoğan, teşkilat üyelerinin birbirleri aleyhinde konuşmalarının yanlış olduğunu belirterek, "Eğer biz bir dava adamıysak, bu davanın mensupları birbiri aleyhine konuşamaz. Bırakın gidenler gitsin. Umursamayın" dedi.

"2023 FARKLI BİR SEÇİM OLMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylar sonra geniş katılımla bir araya geldiği partililerine 2023 talimatı verdi. Erdoğan, "Biz niye 2023 hedefi koyuyoruz. Bu doğrultuda Antalya'da il ve ilçeler dahil silme hepsini kazanmak istiyoruz. 2023'ün startını verdik. Bu noktada 2023 seçimi bir başka olmalı. Kazanmadık gönül bırakmayın. Muhalefet partilerinin milletin ve memleketin geleceğine ışık tutacak vizyonları olmadığını herkese anlatmalıyız" dedi.

"ANTALYA'DA YEREL YÖNETİMLER KÖTÜ İDARE EDİLİYOR"

Antalya'da yerel yönetimlerin kötü yönetildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya'yı da, Antalyalıları da ve Antalya teşkilatımızı da gerçekten özlemişiz. Bu coğrafyanın evlatları olan bakanlarımızla, milletvekillerimizle, il ve ilçe teşkilatlarımız ile Antalya için gece gündüz çalışıyoruz. Salgın dönemindeki kısıtlamalara rağmen Antalya'mız gelişmeye devam ediyor" dedi.

Erdoğan, "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir. Bugün Antalya'da hükümet yatırımları konusunda da en ufak bir duraksama söz konusu değildir. Ama yerel yönetimlerde durum hiç de iç açıcı değildir. İşte en ufak bir su parası sıkıntısını duyduk" diye konuştu.