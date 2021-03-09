Rasim Öztekin'in vefatı üzerine Recep Tayyip Erdoğan'dan Öztekin'in kızına taziye telefonu - Son Dakika

Rasim Öztekin'in vefatı üzerine Recep Tayyip Erdoğan'dan Öztekin'in kızına taziye telefonu
09.03.2021 16:28
Son dakika haberine göre; tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öztekin'in kızına taziye telefonu etti.
Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirterek, merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
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