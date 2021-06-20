Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı geldi: Startı verdik - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Antalya'da Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada partilileri uyardı. Erdoğan, teşkilat üyelerinin birbirleri aleyhinde konuşmalarının yanlış olduğunu belirterek, "Eğer biz bir dava adamıysak, bu davanın mensupları birbiri aleyhine konuşamaz. Bırakın gidenler gitsin. Umursamayın" dedi.

"2023 FARKLI BİR SEÇİM OLMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylar sonra geniş katılımla bir araya geldiği partililerine 2023 talimatı verdi. Erdoğan, "Biz niye 2023 hedefi koyuyoruz. Bu doğrultuda Antalya'da il ve ilçeler dahil silme hepsini kazanmak istiyoruz. 2023'ün startını verdik. Bu noktada 2023 seçimi bir başka olmalı. Kazanmadık gönül bırakmayın. Muhalefet partilerinin milletin ve memleketin geleceğine ışık tutacak vizyonları olmadığını herkese anlatmalıyız" dedi.

"ANTALYA SALGINA RAĞMEN GELİŞTİ"

Antalya'da yerel yönetimlerin kötü yönetildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya'yı da, Antalyalıları da ve Antalya teşkilatımızı da gerçekten özlemişiz. Bu coğrafyanın evlatları olan bakanlarımızla, milletvekillerimizle, il ve ilçe teşkilatlarımız ile Antalya için gece gündüz çalışıyoruz. Salgın dönemindeki kısıtlamalara rağmen Antalya'mız gelişmeye devam ediyor" dedi.

"ANTALYA'DA YEREL YÖNETİMLER KÖTÜ İDARE EDİLİYOR"

Erdoğan, "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir. Bugün Antalya'da hükümet yatırımları konusunda da en ufak bir duraksama söz konusu değildir. Ama yerel yönetimlerde durum hiç de iç açıcı değildir. İşte en ufak bir su parası sıkıntısını duyduk" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer satır başları ise şu şekilde:

Türkiye, önüne çıkan her tuzağı bozarak yoluna devam ettikçe, maruz kaldığımız saldırıların mahiyeti değişiyor. Son 8 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi, Türk milletinin istiklali, istikbali, kazanımları ve kazanacaklarıydı

"BU ÜLKENİN YARGISI HESAP SORACAKTIR"

Gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere her aracı kullandılar. 100'e yakın emekli amiralin hesapları soruluyor. Siz yanlış yollara saptıkça bu ülkenin yargısı size hesap soracaktır.

Kardeşler, hesabi olmayacağız, hasbi olacağız. Unutmayınız, Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe AK Parti de büyür ve güçlenir. Biz kaderi ülkesinin ve milletinin kaderiyle bütünleşmiş bir partiyiz. Biz bugüne kadar her ne yaptıysak milletimizle birlikte yaptık, her ne yapacaksak da milletimizle birlikte yapacağız.

İZMİR'DEKİ SALDIRIYA KINAMA

Kim olursa olsun bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için çalışıyoruz. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. İzmir'deki provokasyonu kınadık, kınayacağız.

Son bir gayretle ortaya sürülen figüranlar, sergilenen arsızlıklar sizlerin moralini bozmasın. Biz bu oyunu çok gördük ve yaşadık. Hepsinin de üstesinden gelerek bugünlere ulaştık.

"BAY KEMAL BİLMİYOR, GENÇLİK NEREDEN BİLSİN"

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bay Kemal bilmiyor, gençlik nereden bilsin. Oranın milletvekili olduğu halde bilmiyor. 7-8 saatte gidilen yol, şimdi 3 saatte gidiliyor ya... Mesela bu akşam ülkemizin dört bir yanından yüzlerce gencimizle bir araya gelerek özgür bir ortamda sohbet edeceğiz.