Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın ailesine taziye telefonu - Son Dakika
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın ailesine taziye telefonu

08.05.2022 04:47
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın ailesine taziye telefonu

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesiyle telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesiyle telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan ve Çiftlikköy Mezarlığı'nda toprağa verilen Teğmen Talha Bahadır'ın babası Hakkı Bahadır'ı ziyaret etti. Şehit babası Hakkı Bahadır'a taziyelerini ileten Başkan Bağatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Hakkı Bahadır ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Hakkı Bahadır'a taziyelerini iletti.


Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın ailesine taziye telefonu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın ailesine taziye telefonu
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın ailesine taziye telefonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın ailesine taziye telefonu - Son Dakika
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