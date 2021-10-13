Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Gerekeni yapacağız - Son Dakika

Türkiye'nin Suriye'de nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'nin güvenliği için ne gerekiyorsa onun yapılacağını söyledi. Erdoğan'dan sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye politikasıyla ilgili net mesajlar verdi. Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın açıklaması düzenleyen Çavuşoğlu, "Suriye'ye harekat olur mu?" sorusunu yanıtladı.

"BU KONUDA SON DERECE KARARLIYIZ"

Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda son derece kararlı olduklarını belirten Çavuşoğlu, soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Kendi güvenliğimiz için gerekeni yapacağız. Bu konuda son derece kararlıyız. Daha önce Afrin'de hastaneye bile saldırdılar. Çocuk katili olarak damga yemiş bir terör örgütüdür YPG. Bu harekatları başlatmadan önce terör örgütü Suriye'nin bölgesinden bizim topraklarımıza roketlerle saldırıyordu. Son zamanlarda bu tür saldırılar da görmeye başladık. Terör örgütlerinin Türkiye'ye roket atma menzili 30 kilometre. Biz harekatlarımızdan sonra Amerika ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık.

"KENDİ GÖBEK BAĞIMIZI KENDİMİZ KESECEĞİZ"

Her iki ülkede buradaki teröristleri 30 kilometre güneye çıkaracaktı. Bunlar maalesef yerine getirilmedi. Dolayısıyla son yapılan saldırılarda Rusya'nın ve Amerika'nın sorumluluğu var. Sözlerinde durmadılar. Bunlar sözlerinde durmadığına göre, bizim de yapmamız gereken şey kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Biz de gerekeni yapacağız, bunların bölgeden temizlenmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız."