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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel'le ilgili ilk yorum: Parlamentoda görmek istemiyoruz - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel'le ilgili ilk yorum: Parlamentoda görmek istemiyoruz

12.01.2022 12:46

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hakkında fezleke düzenlenen Güzel için "Parlamentoda görmek istemiyoruz." dedi.

29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında TSK'nın operasyonunda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birisi olan Malatya nüfusuna kayıtlı Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi.

HDP'Lİ VEKİLİN FOTOĞRAFLARI TERÖRİSTİN TELEFONUNDAN ÇIKTI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak'taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü.

HAKKINDA FEZLEKE DÜZENLENDİ

Ortaya çıkan fotoğrafların ardından HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, bugün TBMM'ye ulaştı.

ERDOĞAN'DAN İLK TEPKİ: PARLAMENTODA İSTEMİYORUZ

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük tepki çeken olayla ilgili ilk yorum geldi. Erdoğan, "Malum terör örgütünden birisi ile resimler yayınlanıyor. PKK'nın uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Biz tabii Karma Komisyona süratle bunu gönderdik. Gereği bunun yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz. PKK terör örgütünün uzantılarını görmek istemiyoruz. Bay Kemal sen neden susuyorsun? İYİ Parti neden susuyorsun, HDP sen niye susuyorsun? Ağızlarından bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Diğerleri de yamalı bohça, onlarda da bir şey yok. Bu teröristlerden oluşan parlamento demokratik bir parlamento olamaz. Parlamentoda PKK terör örgütünün uzantılarını görmek istemiyoruz. PKK'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • m.yener arıkan: AKP VE MHP haricindeki tüm partileri kapatın, onlar sizin görüşlerinize karşı olduğu için otomatikman terörist oluyorlar. teröristlerinde ne mecliste nede kurumlarda işi yok, seçimlerde de oy pusulasına akp ve mhp birde diğer diye yazdırın, diğere basılanlarıda aranızda paylaşırsınız ondan sonra hür ve demokratik bir ülke olarak yolumuza devam ederiz Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Semra Güzel, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel'le ilgili ilk yorum: Parlamentoda görmek istemiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel'le ilgili ilk yorum: Parlamentoda görmek istemiyoruz - Son Dakika
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