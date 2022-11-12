Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg İtalya'da üretiliyor" iddialarına sert tepki gösterdi: Bu tam bir ahlaksızlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı'nın 9. Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, önemli mesajlar da verdi.

"İTALYA" İDDİASINA SERT TEPKİ

Geçen ay Türkiye'nin yerli ve milli arabası Togg'un seri üretim bandından inmesi ve fabrikasının açılmasıyla ilgili bir sorunun yöneltildiği Erdoğan, "Togg İtalya'da üretiliyor" iddialarına da yanıt verdi. Erdoğan, "Her şeyden önce Togg fabrikasındaki üretim bütünüyle robotik. Araçların bütünü o robotik sistemle üretiliyor. Ben de eşimle fabrikaya girene kadar olayı çok daha farklı tahayyül ediyordum ama girdikten sonra çok daha farklı yaşamaya başladım. Tabii bunlar ne demeye başladılar? "Bunlar İtalya'da üretiliyor" dediler. Yani bu kadar da ahlaksızlar. Biz bu robotik sistemi yurt dışından alamaz mıyız? Bunun yanında bu robotik sistemler belki kısa bir süre sonra ülkemde de üretilir hale gelecek. Bizim yerli ve milli noktasında da olay sadece bununla kalmayacak tabii. İHA, SİHA, Akıncı üretimi de görülmeli. Bay Kemal de bir kere gitmiş oraya galiba ama buna rağmen adam hala yalan söylüyor. Temel efendi de gitmiş o da yalan söylüyor; yeterli değil filan diyor. Yani bunları anlamak mümkün değil. Mesela BMC'nin zırhlı araçları var. Şu anda buna benzer birçok alanda, ağır sanayide, ileri teknolojide fabrikalarımız var. Bunlarla beraber gümbür gümbür inşallah yola devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ayrıntılar geliyor...