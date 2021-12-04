Son Dakika: Erdoğan'dan TÜİK binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuşuyor. "Yiğit düştüğü yerden kalkar. Siirt, demokrasi mücadelemizde hep yanımızda oldu." diyen Erdoğan burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DEVLET KURUMUNA RANDEVUSUZ GİDİLMEYECEĞİNİ ÖĞREN"

Dün TÜİK'e gitmek istediğini ancak randevu alamadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, belirttiği saatte TÜİK binasına gitmişti. İçeri alınmayan CHP lideri burada basın mensuplarına açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesi vardı.

Duruma tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi: "Bir insan davet edilmediği yere gidemez. İnsan biraz utanır. Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil. Randevusuz gitti, kapıda gösteri yaptı. Bay Kemal bundan sonra devlet kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren."

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