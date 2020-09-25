Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitimden kültüre, ticaretten iletişime bütün alanlarda Türkçenin potansiyelinin giderek arttığını görmek bizler için iftihar vesilesidir. Dilimizin zenginliklerinin tamamını kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dünyanın en kadim ve yaygın dillerinden biri olan Türkçenin, bugün geniş bir
coğrafyada farklı lehçe ve ağızlarla kıymetini, zenginliğini ve ayrıcalığını ortaya
koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin, binlerce yıllık yazılı kültür geçmişini, kesintisiz
devlet geleneğini ve alemşümul medeniyet birikimini aynı zamanda Türkçeye borçlu olduğunu ifade etti.
Kültür ve medeniyetin köşe taşı olan dilin, hiç kuşkusuz bir milletin
kimliği ve karakterinin en belirleyici unsuru niteliği taşıdığını vurgulayan Erdoğan, dilini kaybeden
bir toplumun diğer değerlerini korumasının çok zor olduğunun altını çizdi.
"Türkçemizi hayatın her alanında derinliği ve zenginliği ile yaşatmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Biz de bilimde, teknolojide, ekonomide, sanayide, ticarette ve her alanda
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için mücadele ederken, dilimizi
'milli ruhumuz' olarak görüp sahiplenmek mecburiyetindeyiz. Dilin, bir toplumun geçmişiyle bağ kurup geleceğe yürümesinin en önemli
vasıtası olduğunun bilinciyle Türkçemizi hayatın her alanında bütün derinliği ve
zenginliği ile yaşatmalıyız.
Günlük yaşamdan sosyal medya mecralarına, her alanda Türkçenin doğru
ve güzel kullanımına hassasiyet gösterilmesi, devraldığımız zengin dil mirasını
gelecek nesillere aktarmanın en önemli adımı olacaktır.
Türkiye ile birlikte Avrupa'dan Asya'nın derinliklerine kadar geniş bir
coğrafyada konuşulan Türk dilinin önemi her geçen gün daha iyi idrak
edilmektedir.
Eğitimden kültüre, ticaretten iletişime bütün alanlarda Türkçenin
potansiyelinin giderek arttığını görmek bizler için iftihar vesilesidir.
Dilimizin zenginliklerinin tamamını kucaklayan bir anlayışla Türkçemize
sahip çıkmayı sürdüreceğiz.
Bu vesileyle 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nın milletimiz için bilinçlenmeye
vesile olmasını diliyorum."
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:13 - Kaynak: AA
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