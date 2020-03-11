Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama - Son Dakika

Parti grubunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili "Yapılan tetkikler sonucunda virüs tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi de şuan izlemeye alınmış durumda" ifadelerini kullandı.

TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Konuşmasına Türkiye'de tespit edilen ilk koronavirüs vakası hakkında konuşarak başlayan Cumhurbaşkanı şunları söyledi: "Dün gece Sağlık Bakanı tarafından yapılan koronavirüse temas etmek istiyorum. Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda koronavirüs tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi tedavisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi izlemeye alındı. Bu hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için gereken önlemleri aldık. Ancak biz hangi tedbiri alırsak alalım, yakın çevremizde bu kadar yaygınlaşmış bir virüsten korunmak mümkün olmadı. Yarın dar çerçeve bir toplantı yapacağız.

"TOKALAŞMAYI SELAMLAŞMAYI KESTİK"

Vatandaşlarımızdan ricam, sağlık personelinin ikazlarına harfiyen uymaktır. Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Biz de geçtiğimiz cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip uzaktan selamlaşmaya geçtik. Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Milletimiz nice saldırıları göğüslemeyi başarmıştır, bunun da üstesinden gelecektir.

"SURİYE'DEKİ AMACIMIZ MİLYONLARCA İNSANIN HAYATINI KURTARMAKTIR"

Türkiye'nin İdlib'de bir ay boyunca yürüttüğü operasyonlar ve Bahar Kalkanı harekatı sınırlarımıza dayanan tehditlerin önüne geçmenin işaretidir. Harekata katılan tüm askerlerimizi alınlarından öpüyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Suriye'de bulunma amacımız ne bu ülkenin topraklarını işgal ve ilhak etmektir, ne de bölgedeki güçlerle bilek güreşine soyunmaktır. İdlib'deki mücadelemiz ülkemizin sınırlarının güvenliğini sağlamak ve milyonlarca insanın hayatını kurmak hedefini alıyor. Türkiye'nin yeniden benzer bir kısır döngüye düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Cerablus'ta ne yaptıysak, Afrin'de ne yaptıysak, Tel Abyad ve Rasulayn'da ne yaptıysak İdlib'de de aynısını yaptık. Sınır hattımızın diğer kısımlarını da bu güvenlik çemberine dahil etmeyi sürdüreceğiz.

"İDLİB'DE SÖZLERİNİ TUTMAZLARSA ÜZERLERİNE GİTMEKTEN KAÇINMAYIZ"

Ateşkes kararının ardından İdlib halkı uzun bir aranın ardından rahat nefes almıştır. Rejimin ve onunla birlikte çalışan mezhepçi milislerin ne kadar sadık kalacakları belirsizdir. Şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes ihlalleri yaşanıyor. Rusya'yla bunları paylaşarak tedbir alınmasını istiyoruz. Biz verdiğimiz söze, karşı taraf da aynı hassasiyeti gösterdikçe bağlı kalırız. Sözlerini tutmazlarsa daha ağır şekilde üzerlerine gitmekten kaçınmayız.