Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın soruşturma kararıyla ilgili açıklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın A Milli Takım'ın verdiği asker selamı nedeniyle soruşturma açma kararını 'şık bulmadığını' söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın A Milli Takım'ın verdiği asker selamı nedeniyle soruşturma açma kararını 'şık bulmadığını' söyledi.
UEFA'nın Fransa- Türkiye maçında milli oyuncularımızın verdiği asker selamı nedeniyle soruşturma açmasına da değinen Erdoğan, "Şık bulmuyorum. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Ben buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma, herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:02
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