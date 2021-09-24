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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi de giderek artmaktadır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi de giderek artmaktadır

24.09.2021 16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi de giderek artmaktadır, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2021'in ilk ve ikinci çeyreğinde elde ettiğimiz yüzde 7,2'lik ve yüzde 21,7'lik büyüme oranları Türk ekonomisinin gücünü ve dinamizmini ortaya koymaktadır.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2021'in ilk ve ikinci çeyreğinde elde ettiğimiz yüzde 7,2'lik ve yüzde 21,7'lik büyüme oranları Türk ekonomisinin gücünü ve dinamizmini ortaya koymaktadır. Bu başarıya paralel olarak, uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi de giderek artmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) 39. ve 40. Genel Kurulu'na mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dernek mensuplarının, Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine ve istihdamının artmasına verdiği katkıları yakından takip ettiğini bildirdi. YASED'in Türkiye'ye daha fazla uluslararası yatırım çekilmesi ve yatırımcıların desteklenmesi gayesiyle yürüttüğü başarılı faaliyetleri takdirle karşıladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:  "2023 hedeflerimizi gerçeğe dönüştürerek, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma mücadelemize, YASED'in katkılarının artarak süreceğine inanıyorum. Başta büyüme, üretim ve ihracat olmak üzere ülkemizle ilgili son rakamlar, Türk ekonomisinin salgın sürecinde farklı bir ivme yakaladığını gösteriyor. Dünya ekonomilerinin ciddi daralmalar yaşadığı 2020'yi yüzde 1,8'lik büyümeyle kapatan Türkiye, bu başarı grafiğini devam ettirmektedir. 2021'in ilk ve ikinci çeyreğinde elde ettiğimiz yüzde 7,2'lik ve yüzde 21,7'lik büyüme oranları ise Türk ekonomisinin gücünü ve dinamizmini ortaya koymaktadır. Bu başarıya paralel olarak, uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi de giderek artmaktadır."

"ÜLKEMİZİN İSMİNİN DAHA FAZLA ZİKREDİLDİĞİNİ GÖRDÜK"Erdoğan, Türkiye'nin, son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa'da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan ikinci ülke olduğunu belirterek, "Bu, Türkiye'ye ve Türk ekonomisine duyulan güvenin en somut işaretidir" dedi. New York'ta ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle yaptıkları görüşmelerde benzer bir tabloya şahit olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Asya merkezli üretim ve tedarik ağına alternatif destinasyon arayışlarında ülkemizin isminin daha fazla zikredildiğini gördük. Türkiye'ye yönelik artan bu yatırım iştahını, YASED gibi bu alanda yetkin ve tecrübeli kuruluşlarımızın da desteğiyle inşallah hep birlikte fırsata çevireceğimize inanıyorum. Bu süreçte ilgili bakanlıklarımız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'mizin sizlerin daima yanında olduğunu bilmenizi istiyorum."


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi de giderek artmaktadır - Son Dakika
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