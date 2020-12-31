Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

31.12.2020 11:40

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Aşı tedariki ve geliştirilmesi çalışmalarına önem vererek, ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Aşı tedariki ve geliştirilmesi çalışmalarına önem vererek, ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz. Yurt dışında geliştirilen aşılardan ilk partiler ülkemize gelmeye başladı. Test işlemlerinden sonra, inşallah kısa sürede bunları hizmete sunacağız"

"Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla Türkiye, sadece on yıllardır süren bir garabeti ortadan kaldırmamış, aynı zamanda iradesine vurulan bir zincirden de kurtulmuştur"

"Libya ve Dağlık Karabağ'da kazanılan zaferler, 2020 yılındaki diğer sevindirici gelişmeler arasındaydı"

"Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz. İnşallah yeni yılla beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı tedariki ve geliştirilmesi çalışmalarına önem vererek, ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz. Yurt dışında geliştirilen aşılardan ilk partiler ülkemize gelmeye başladı. Test işlemlerinden sonra, inşallah kısa sürede bunları hizmete sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılının son gününde yeni yıl mesajı yayımladı. 2020 senesini geride bırakarak yeni ümitler ve beklentilerle 2021 yılına girildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni miladi yılın, Türkiye'deki, bölgedeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını diledi.

"83 milyon hep birlikte kurallara riayet ederek bu musibetin üstesinden geleceğimize inanıyorum"

Geride kalan 2020 yılının korona virüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla geçen bir yıl olduğunu kaydeden Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyayı etkisi altında alan Covid-19 virüsü, son bir asrın en büyük sağlık krizi olarak tarihe geçti. Salgınla beraber maskeden solunum cihazına, sarf malzemelerinden ilaca kadar üretime dayalı her konuda dünyada çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Salgının en kritik evresini, güçlü sağlık altyapımız ve vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde hamdolsun en az zararla atlatmayı başardık. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımız ve bir milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla, süreci başarıyla yönettik. Çok kısa sürede inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz 1008'er yataklık iki acil durum hastanesiyle bu alanda yeni bir çığır açtık. Yine bu dönemde toplamda 16 bin yataklı 16 hastaneyi ve 10 ek hizmet binasını açarak, sağlık altyapımızı tahkim ettik. Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımız, kimi yerlerde olduğu gibi, çok ciddi tedavi faturalarıyla karşı karşıya kalmadı. Testten teşhis, tedavi ve ilaca kadar salgınla mücadele için gereken her türlü hizmeti insanımıza ücretsiz sunduk. Bunun yanında salgının yol açtığı ekonomik sıkıntıları hafifletmek amacıyla pek çok destek ve yardım paketini devreye aldık. Zor günlerinde esnafımızı, çiftçimizi, üreticimizi, sanayicimizi, tüccarımızı; velhasıl Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi için ter döken, emek veren hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde milletimize aktardığımız nakdi destek miktarı 45,5 milyar liraya yaklaştı. Bugüne kadar açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10'unu buldu. Sınırlarımız içinde tüm bu çalışmaları başarıyla yürütürken, yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailelerine kavuşturduk. Yaşadıkları yerlerde tedavi imkanı bulamayan 233 insanımızı ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirdik. 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' tavsiyesine uyarak, 156 ülkeye ve 11 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteği yaptık."

Korona virüs salgının bir süre daha etkisini sürdüreceğinin anlaşıldığını söyleyen Erdoğan, "Aşı tedariki ve geliştirilmesi çalışmalarına önem vererek, ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz. Yurt dışında geliştirilen aşılardan ilk partiler ülkemize gelmeye başladı. Test işlemlerinden sonra, inşallah kısa sürede bunları hizmete sunacağız. Salgın ortadan kalkana kadar, TAMAM diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uymamız büyük önem arz ediyor. 83 milyon hep birlikte kurallara riayet ederek, Allah'ın izni ve inayetiyle, bu musibetin üstesinden geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Ülkemizin dini özgürlüklerle ilgili hiçbir sorununun olmadığını tüm dünyaya gösterdik"

Kur'an-ı Kerim'in insanlara "her zorlukla beraber bir kolaylığın" olduğunu müjdelediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nitekim korona virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu sancılı günlerde, millet olarak, Rabbimizin birçok müjdesine mazhar olduk. Uzun bir hasretin ardından Ayasofya'yı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetine uygun şekilde, 24 Temmuz Cuma günü dualar, niyazlar ve gözyaşları eşliğinde asli kimliğine kavuşturmanın bahtiyarlığını yaşadık. Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla Türkiye, sadece on yıllardır süren bir garabeti ortadan kaldırmamış, aynı zamanda iradesine vurulan bir zincirden de kurtulmuştur. Sümela Manastırı örneğinde olduğu gibi attığımız kimi adımlarla da, ülkemizin dini özgürlüklerle ilgili hiçbir sorununun olmadığını tüm dünyaya gösterdik. Rabbime, bizlere üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle 'Ayasofya'yı aziz bir kitap gibi açma' şerefini bahşettiği için sonsuz hamd ediyorum. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasının, milletimize, ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Libya ve Dağlık Karabağ'da kazanılan zaferler, 2020 yılındaki diğer sevindirici gelişmeler arasındaydı"

2020 yılında Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi ve Dağlık Karabağ zaferinin sevincini paylaşan "Karadeniz'de, 405 milyar metreküplük rezerviyle tarihimizin en büyük doğalgaz kaynağını keşfettik. Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz sondaj çalışmalarından da inşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Libya ve Dağlık Karabağ'da kazanılan zaferler, 2020 yılındaki diğer sevindirici gelişmeler arasındaydı. Meşru hükümetin davetine icabetle Libyalı kardeşlerimize sağladığımız destek, Libya'da emperyalist hevesleri kursaklarda bırakmıştır. Trablus'u darbecilerin eline düşmekten kurtararak, bu ülkede siyasi çözüm sürecinin de önünü açtık. Dağlık Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan toprakları, ülkemizin maddi manevi desteği sayesinde, hamdolsun 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Türkiye olarak, Karabağ'daki gelişmeleri yakından takip ediyor, attıkları her adımda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Buradan bir kez daha ülkeleri, toprakları, bağımsızlıkları için kahramanca mücadele eden Libyalı ve Azerbaycanlı şehitleri rahmetle yad ediyorum. Dağlık Karabağ zaferinin milletimize, Türk dünyasına ve tüm Azerbaycan Türklerine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

"Ülkemizin maruz kaldığı tabi afetlerde devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yardımına koştuk"

Korona virüs salgının dünya genelinde yol açtığı kısıtlamalara rağmen, 2020 senesini, Türkiye ve Türk milletine hizmet yolunda, önemli programlarla, çalışmalarla, hizmetlerle değerlendirmeye çalıştıklarını belirten ve yurt içinde 18 ayrı ile toplamda 25 ziyaret gerçekleştirdiğini, yurt dışında da, Türkiye ve Türk milletini temsilen 12 ayrı ülkeye 14 ziyaret gerçekleştirdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların yanında, Ankara ve İstanbul'da pek çok programa katıldık, pek çok toplantı, görüşme yaptık. Ayrıca videokonferans vasıtasıyla G20 Zirvesinden, Başkanlığını Sayın

Volkan Bozkır'ın yaptığı Birleşmiş Milletler 75'inci Genel Kurul görüşmelerine kadar birçok uluslararası toplantıya iştirak ettik. Katıldığımız tüm toplantılarda ülkemizin çıkarlarını savunmanın yanında batıda yükselen İslam düşmanlığını da gündeme getirdik. Her biri ülkemizin kalkınma yolculuğunda köşe taşı olan yatırım ve hizmetleri bu dönemde de sunmayı sürdürdük. Savunma sanayiinden kültür ve sanata, tarımdan dış ticarete, ulaşımdan enerjiye birçok yatırımı ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşadık. Ülkemizin maruz kaldığı tabi afetlerde devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Hem enkazın kaldırılması, hem zararların telafisi hususunda en küçük bir eksikliğe, haksızlığa, gecikmeye mahal vermedik. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz yüzde 6,7'lik büyüme oranını, hem bu çabalarımızın, hem ülkemizin bu süreçteki başarısının, hem de yeni dönemdeki güçlü potansiyelinin bir işareti olarak görüyoruz. Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz. İnşallah yeni yılla beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız. Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda engel tanımadık, tanımıyoruz. Son 18 yıldır olduğu gibi 2021 senesinde de inşallah 'aşkınan çalışan yorulmaz' inancıyla çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz. Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak, ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle salgın, deprem, çığ ve sel felaketi başta olmak üzere, geride bıraktığımız dönemde dar-ı bekaya uğurladığımız kardeşlerimizi; vatanımızın bekası için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Yeni yılın ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk, sağlık ve refah getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yeni Yıl, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Reformları milletimize sunacağız Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CureVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor Rusya'da teftiş müdürü koronavirüs toplantısında horlaya horlaya uyudu Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor Koronavirüs nedeniyle talep artınca bozacılar yeniden sokağa indi
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
G.Saray Diego Costa için ısrarcı değil, Onyekuru transferinin gerçekleşmesi zor G.Saray Diego Costa için ısrarcı değil, Onyekuru transferinin gerçekleşmesi zor         
11:03
Faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için süre 1 Mart'a kadar uzatıldı Faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için süre 1 Mart'a kadar uzatıldı         
10:47
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum         
10:36
Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira         
10:02
Bisikletliye çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu Bisikletliye çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu         
09:50
Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek         
09:33
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak         
08:19
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız? Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?         
07:40
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi         
07:28
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 11:49:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei