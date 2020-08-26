Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız - Son Dakika

Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerinde Malazgirt'te konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaptığı hareketlerle Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimi artıran Yunanistan'a sert sözlerle yüklendi. Erdoğan "Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım" ifadelerini kullandı.

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