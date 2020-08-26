Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı noktada yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'de gerilimi yükselten Yunanistan'a "Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız" diye seslendi.
Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerinde Malazgirt'te konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaptığı hareketlerle Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimi artıran Yunanistan'a sert sözlerle yüklendi. Erdoğan "Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 11:52
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