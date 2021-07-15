Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılar ile sohbet etmesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın törende dua etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin özel ses ve görsel efektlerle anlatılacağı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. (2)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi Müzesi'ni gezdi - Son Dakika