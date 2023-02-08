Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi, büyük bir felaketle baş başayız - Son Dakika
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Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi, büyük bir felaketle baş başayız

08.02.2023 14:01

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından şehre giderek incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yaptı. Depremlerin ardından son bilgileri aktaran Erdoğan, "Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi. Büyük bir felaketle baş başayız" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce bina enkaza dönerken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

CAN KAYBI 8 BİNİ AŞTI

Bugün depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a giderek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor." dedi.

"VATANDAŞIMIZIN SOKAKTA KALMASINA MÜSADE ETMEYİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Buradan vatandaşlarımızın, milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse bu felaketlerde de vatandaşım sabrı gösterdi, bundan sonra da gösterecektir. Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımla birlikte bu operasyonların koordinasyonunu yürütüyoruz. Devletin kurumları işbaşında. İkinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Enkazlarda çalışmalar sürüyor, enkaz kaldırma çalışmalarını bakanlığımız yürütmeye başlıyor. Hedefimiz 1 yıl içinde toplu konut idaresiyle aynı şekilde Kahramanmaraş ve 9 ilimizde bunları gerçekleştireceğiz. Bizler vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz.

"OTELLERDE KALMAK İSTEYENLERİ YERLEŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Şu anda vatandaşlarımda Antalya, Alanya, Mersin gibi bölgelerde otellerle görüşmeleri yaptık. Otellerde kalma arzusunda olanlar varsa vatandaşlarımızı yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık."

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR (3)
  • mustafa kemal ünal: seferberlik ilan edilip her ildeki vinç şirketlerinden birer tane vinç gitse gene çoğunu kurtarırız ama seferberlik yerine ohal ilan ediyorlar Eskişehir'de 6 vinç şirketi var 6 vinç yapar, 82 vilayetiz ortalama 6 vinç gitse 492 vinç yapar Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • Özkan Milezoğlu: O KADAR KİŞİ KAMERA KARŞISINA ÇIKMAK İÇİN BEKLEYECEĞİNE BİR İŞİN ELİNDEN TUTSA KÖTÜ MÜ OLUR??????!!!!!!!! Cevap Yaz 87 44 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Bence afaddaki gruplar herbiri kendilerine bir grup oluştursun vatandaşlardan başlarında en azından bilinçli bir kişi yönlendirsin amatör grupladan kurulan yeni ekipleri vede en önemlisi vinç kepçe gibi şeyler lazım en ufak hatada degdimi sıkıştı mı parmakları patlatır o bloklar 35 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi, büyük bir felaketle baş başayız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi, büyük bir felaketle baş başayız - Son Dakika
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