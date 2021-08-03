Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde, orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki merkezde, büyük ekrana yansıtılan görüntüler aracılığıyla yangın bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da eşlik etti.