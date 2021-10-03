Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katıldığı gençlik buluşmasına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Manisa Gençlik Buluşması"na gelişi
"Manisa Gençlik Buluşması"na katılanlar
Mevlüt Çavuşoğlu'nun gençler ile sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programa telefon ile bağlanıp konuşması MANİSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı "Manisa Gençlik Buluşması" programına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.
Kaynak: AA
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