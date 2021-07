Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktora öğrencileriyle "Kütüphane Söyleşileri"nde buluştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversitelerdeki tüm akademik kadrolara baktığımız zaman kadın oranı yüzde 51'in üzerinde. Bu, Cumhuriyet tarihinde görülmüş bir durum değil." dedi.

Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde doktora öğrencileriyle buluştu.

Fırat Üniversitesinden biyoteknoloji alanında doktora bursiyeri olan Seda Beyaz'ın AB'deki kadın profesör oranının yüzde 20, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 32 olduğunu anımsatarak, Türkiye'de bu oranın artırılıp artırılmayacağı sorusu üzerine Erdoğan, kadınlarla ilgili çalışmada atılan adımların gerçekten çok hızla ilerlediğini belirtti.

Erdoğan bu durumun kendisi için iftihar vesilesi olduğunu dile getirerek, "Burada bazı oranları sizlere çok açık verme bakımından, şöyle notlarıma bir bakarsam herhalde yanılmamış olurum, daha isabetli olur. O da kadınlarda attığımız adımlarda isabetli bir yere geldiğimizi, gelmekte olduğumuzu gösteriyor. Göreve geldiğimizde yüzde 4 civarında iken parlamentodaki kadın sayısı, şu anda parlamentodaki kadın sayısı mesela yüzde 17 küsura ulaşmış vaziyette ve bu artarak da devam ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Üniversitelerdeki tüm akademik kadrolara baktığımız zaman kadın oranı yüzde 51'in üzerinde. Yani bu Cumhuriyet tarihinde görülmüş bir durum değil. Esasen hükümetlerimiz döneminde hem karar mercilerinde hem de ticaretten bürokrasiye, akademiden siyasete her alanda kadınlarımızı destekledik ve teşvik ettik. Bir diğer nokta da, istihdam edilen kadın sayısı 6 milyon 122 binden 8 milyon 920 bine çıkmış vaziyette. Bir de kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27'den 32,5'a çıkmış vaziyette. Sağ olsun kadınlarımız her alandaki başarılarıyla bu desteğin karşılığını da veriyorlar gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında. Bunlar da tabii aynı zamanda bir teşvik mekanizması olmuş oluyor, bunu da takdir etmekten başka bir şey bize düşmez."

"Demokratikleşme noktasında herhangi bir sıkıntının olduğunu zannetmiyorum"

Ankara Üniversitesi biyosensörler alt alanında doktora yapan bir katılımcının, engellilerin engellerinin kaldırılmasına yönelik atılacak adımları sorması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tabii bu konuyla ilgili şu anda bizim yaptığımız, yapmakta olduğumuz çalışmalarımızın başında, yani yeni girişimlerde bulunuyoruz ve engelsiz üniversite sürecini başlatmak bunlardan bir tanesidir. Her yıl üniversitelerimizin kampüsleri, fiziki koşulları ve programları değerlendiriliyor ve bu konuda ilerleme sağlayanlar kamuoyuna duyuruluyor. 2023 yılına kadar tüm üniversitelerimizin engelli öğrenci dostu kampüslere sahip olmalarını şu anda planlamış bulunuyoruz."

Erdoğan, Çukurova Üniversitesinden katılan doktora öğrencisinin "Türkiye'nin, demokratikleşme yolunun neresinde olduğunu" sorması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Tabii demokratikleşme noktasında herhangi bir sıkıntının olduğunu zannetmiyorum, çünkü isteyen istediği gibi demokratikleşmede adımlarını atıyor. İsteyen partisini kuruyor, isteyen vakıflar kuruyor, isteyen dernekler kuruyor. Örneğin, partimizden ayrılıp partilerini kuranlar var. Bundan önce başımıza gelenlere bakarsanız, bunlar başımıza geldiği zaman biz ne yaptık, kavga mı ettik, gürültü mü? Yok. Peki, terör mü estirdik? Yok. Tam aksine belirlenen sürece hazırlandık, girdik seçimi aldık. Aynı şekilde şu anda terör estirenlere bakın, işte PKK'yla iş birliği yapanlara bakın. Çok açık, net ortadalar. ve PKK'yla iş birliği yapmak suretiyle parlamentoya giren ve istediği gençleri de kaçırıp dağa çıkaranlar var. ve bütün bunlara rağmen biz bu mücadelenin kesinlikle demokrasi içerisinde ve demokratikleşme sürecini koruma altına alarak yürütmek durumundayız. ve bunun da tek yolu siyasi partilerin içerisindeki örgütlenmedir. Siyasi partilerin içerisindeki örgütlenme zaten size o yolu ne yapıyor? Açıyor. Halk size ne kadar yetki verirse o yetkiyi de ne yaparsınız? Verdiği yetki oranında kullanırsınız."

"Darlandığımda torunları arıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir doktora öğrencisinin "Bütün bu yönetim işinde darlandığınızda ne yapıyorsunuz onu merak ediyorum?" şeklindeki soru üzerine öğrenciye, "Karadenizli misin?" diye sordu. Erdoğan, aldığı "Evet" karşılığı üzerine, "Belli oluyor, kelimeden anlıyorum görüyorsun. Darlandığımda torunları arıyorum, torun ne demek biliyorsun." dedi.

Öğrencinin kendisinin de oğlu olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, "Maşallah kaç tane var?" sorusunu sordu. "Bir tane" cevabı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii darlandığımızda zaman zaman torunları aramak, zaman zaman kendi meşgale alanımızı bulunduğumuz yerde genişletmek... Bizde tabii iş çok ve bu konularla ilgili olarak, öyle boş kalma diye benim hayatımda öyle pek bir şey olmuyor, yani full."

"Benim gençlikten uzak kalmam mümkün değil"

Dicle Üniversitesinden gelen ve eski Türk edebiyatında doktora yaptığını belirten öğrencinin de "Muhalefetten yana size yönelik, gençleri anlamadığınıza yönelik bazı ifadeler söyleniyor, sürekli dillendiriliyor. Acaba bunun payı nedir yani, gerçekliği var mıdır? Bu sizin üzerinizde bir baskı unsuru olarak duruyor mu?" sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konuda ben bunu hafıza kaydıma alayım, ama benim gençleri anlamamak gibi bir durumumun olmasını düşünmem veya buna yer vermem hiç mi hiç mümkün değil. Niye? Zira şu 18-19 yıllık süreç içerisinde ciddi manada gençler üzerinde yaptığımız yatırımlar ortadadır. Kaldı ki ruhu genç olan birisiyim ben. Çünkü bütün gençlik çalışmalarının içerisinden gelmiş birisiyim, gençlik hareketlerinin içerisinden gelmiş birisiyim. Dolayısıyla benim gençlikten uzak kalmam mümkün değil. Sporsa spor, sanatsa sanat, kültürse kültür, bütün bunları yaşayarak geldim, hala da yaşıyorum, ruhum genç ve bu konuda attığım adımlarla da yolumuza inşallah devam ediyoruz. Gençleri seviyorum, gençlerden uzak kalmam da mümkün değil."

"AR-GE'ye çok büyük önem vermesi lazım"

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden katılan doktora öğrencisinin Türkiye'de doktora yapan ve mezun öğrenci sayısının gelişmiş ülkelerin gerisinde olduğunu belirterek, özel sektörün AR-GE çalışmalarında daha çok öğrencinin istihdam edilip edilemeyeceğini sorması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz tabii özel sektörle her buluşmamızda, her görüşmede, söylenen, biz her türlü teşviki sizlere veriyoruz ve vermekte de kararlıyız. Ama sizden de diyoruz ki AR-GE çalışmalarınıza biraz bu konuda daha büyük imkanlar verin, biz de size belli destekleri verelim, artıralım. Çünkü her şeyi devletten beklemek doğru olmasa gerek. Yani biz bir yerde devlet olarak, özel sektörün de altyapısını oluşturuyoruz ve belli noktalardan sonra da diyoruz ki, şart getirelim, belli bir süre devlette kalmak kaydıyla bu AR-GE çalışmalarını yaptıralım. Ama benim buradan tüm özel sektöre tavsiyem şudur, özel sektör yatırımları gerçekten güçlü yatırım olarak bu işe giriyorsa, özellikle AR-GE'ye çok büyük önem vermesi lazım ve AR-GE'den yetiştirdiği elemanlarla bir, maliyetleri düşürmesi çok çok önemli. İki, kendisine gerekli olan elemanın özelliklerini, hassasiyetlerini AR-GE'de pişirmesi lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, gençlerle birlikte Millet Kütüphanesi'ndeki "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi"ni gezeceklerini kaydetti.

(Bitti)