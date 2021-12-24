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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz

24.12.2021 14:45

Son dakika! Dolmabahçe'de ekonomist ve akademisyenleri ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"İNDİRİMİ DE YÜKSELİŞTEKİ HIZDAKİ GİBİ BEKLİYORUZ"

"Kurdaki fiyatları bahane ederek, fahiş fiyat artışları yapanlar oldu." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Tüm milletime sesleniyorum, aynı zaman tüm esnaflara sesleniyorum. Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Bu milleti kimsenin sömürmeye hakkı yoktur. İndirimi de özellikle yükselişteki hızdaki gibi bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ülke olarak İzmir İktisat Kongresi'nden beri ekonomide kendimizi bizi hedeflerimize ulaştıracak yön tayin etmenin içerisindeyiz. Hep söylediğim gibi 1923 İktisat Kongresi kararlarının ömrü 1929 büyük buhranına kadar sürmüştür. Rahmetli Menderes ve Özal'ın başlattıkları atılımların akıbetleri de hepinizin malumu. Türkiye Büyük Ekonomik hamlemizi yapabilmemiz için önemli ölçüde tamamlamayı başardık.

"IMF'YE BORCUMUZ OLMADIĞI GİBİ KONTAĞIMIZ DA YOK"

Bir konuyu vurgulamak istiyorum. Mayıs 2013 faiz 4.5'e kadar indirdiğimiz dönemdir. Enflasyon yine o dönemde 6.51. IMF'ye borcumuz olmadığı gibi kontağımız da yok. Türkiye ilk defa bizim hükümetlerimiz döneminde kesintisiz kalkınma dönemi yaşamıştır. Merkez Bankası rezervleri 115 milyar doların üzerinde. Amacımız, ülkemizin ilk 10 ekonomi arasında yer almasını sağlamaktır. Ekonomide tarihi değişim başlattık. Yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma modelini bıraktık. Açıkladığımız paketin ardından kurun üzerindeki köpüğün bir günde kalkmış olduğunu gördük.

"TEHDİTLERE ALDIRIŞ ETMEDEN PROGRAMIMIZI UYGULAMAKTA ISRAR ETTİK"

Bu amaçla ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Bu değişim yeni de başlamamıştır. Uzunca bir süredir devam etmektedir. Öncelikle klasik ekonomi anlayışının yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma anlayışını bir kenara bıraktık. Bunun yerine yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme temelli bir ekonomi politikasına yöneldik. Böylesine büyük bir değişim bu risklerin hepsini göze almaya değdiğine inanıyoruz. Döviz kurundaki anormal dalgalanma bu risklerden biri olarak kapımıza dayanmıştır. Uzunca bir süre bu dalgalanmayı faizleri artırarak durdurma baskılarına maruz kaldığımızı hepimiz biliyoruz. Kendi arkadaşlarımız arasında da aynı yönde değerlendirmeler yapanlar olduğunu da itiraf etmek isterim. Tehditlere aldırış etmeden kendi programımızı uygulamakta ısrar ettik. Tedbir paketiyle birlikte kurun üzerindeki köpüğün bir günde ortadan kalktığını gördük. Bu neticenin ortaya çıkmasında paketin içeriği kadar ekonomi politikamızın başarısı ve kararlılığımızı göstermemiz de çok etkili olmuştur.

"ÖNÜMÜZDEKİ YAZ EKONOMİMİZ BAMBAŞKA BİR İKLİME GİRECEK"

İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkta yolumuza devam edeceğiz. Estirilmeye çalışılan fırtınaların, karabulutların aksine ekonomimizin istihdam ve üretim tarafında işler mükemmel denecek seviyede iyi gitmektedir. Bütçe tarafında da hiçbir sıkıntımız mevcut değildir. En çok tedirginliğe neden açan finans sistemini oturttuğumuzda önümüzdeki yaz aylarında ekonomimizin bambaşka iklime girdiğine şahitlik edeceğiz.

"FAHİŞ FİYATLARDA ISRAR EDENLERİN ÜZERİNE GİDİLECEK"

Fırsatçılar bu dönemde de kendilerini belli etmiştir Kurdaki ve küresel Emtia fiyatlarındaki yükselişi bahane ederek maliyetlerindeki gerçek değişimle orantısız fahiş fiyat artışı yapanlar oldu. Tüm milletime sesleniyorum. Aynı şekilde tüm esnaflara sesleniyorum. Sanayicilere sesleniyorum. Günde birkaç defa fiyat artıranlarla stokçuların fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerine gideceklerdir. Vatandaşımızı huzursuz eden hiçbir hadiseye göz yumamayız. Bu makamda bulunmamızın gereği budur. Milletimiz bu makama boşu boşuna getirmedi. Benim haklarıma sahip çıkacaksın diye getirdi. Biz de onların haklarını korumak zorundayız. Ülkemizi yüksek faiz ve hormonlu kur artışı cenderesinden çıkardığımız gibi yüksek fiyat artışı bataklığından da uzak tutmakta kararlıyız."

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Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz - Son Dakika


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