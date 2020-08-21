Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DOLMABAHÇE OFİSE GELDİ - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , açıklama yapacağı Dolmabahçe Ofise geldi.Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan daha sonra Dolmabahçe Ofise geçti. Erdoğan'ın burada saat 15.00'da açıklama yapması bekleniyor.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 14:38

Kaynak: DHA

DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri