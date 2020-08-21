Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DOLMABAHÇE OFİSE GELDİ - Son Dakika
Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DOLMABAHÇE OFİSE GELDİ
Bir son dakika haberine göre İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yapacağı Dolmabahçe Ofise geldi.
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yapacağı Dolmabahçe Ofise geldi.Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan daha sonra Dolmabahçe Ofise geçti. Erdoğan'ın burada saat 15.00'da açıklama yapması bekleniyor.
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21.08.2020 21:15:13. #1.12#
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