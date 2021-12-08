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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak

08.12.2021 13:05

Son dakika: Katar ziyareti sonrası gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi gündemine de değindi. Stokçuluk yapanları sert bir şekilde uyaran Erdoğan, "Stokçuluk yapanın malına el konulacak" dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki işbirliği anlaşmalarının imza törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

"DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASIYLA KURU DA ENFLASYONU DA AŞAĞI ÇEKECEĞİZ"

Katar ziyareti sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki sıcak gündeme ilişkin şunları söyledi: "Biz bir defa yüksek faize kesinlikle inanmıyoruz. Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz ve bunu düzenleyeceğiz. Kesinlikle yüksek faizin, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir anlayış olduğuna inanıyorum. Buna asla müsaade edemeyiz. Dolayısıyla da bu işi bir defa bu güzergahta, bu düzlemde devam ettireceğiz. Bizim derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek suretiyle istihdamı artırmak; istihdamı artırmak suretiyle üretimi ve ihracatı artırmak... Bunu sağladığımız zaman bu bize büyümeyi getirecek.

"OECD'NİN EN YÜKSEK ORANDA BÜYÜYEN 2. ÜLKESİYİZ"

Kaldı ki bu zaten OECD içinde de görülüyor. OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesiyiz. Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminlerini yüzde 10 olarak ifade eden uluslararası kurumlar var. Biz de zaten şu anda o oranı yakalayacağımızı ifade ediyoruz. Şu anda üçüncü çeyrekte malum yüzde 7,4'ü hamdolsun yakaladık. Yıl sonunda da inşallah bunun fazlası olacak, azı olmayacak. Bu konuda da kendimizden eminiz.

''FİYAT YÜKSELİŞİNİN BİR SEBEBİ DE AÇGÖZLÜ FIRSATÇILAR''

Tabi şu anda kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebi küresel emtia fiyatlarının yükselişiyken, bir sebebi de maalesef piyasadaki açgözlü fırsatçılardır. Bu özellikle de stokçuluktan kaynaklanıyor. Şimdi bu bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız.

"STOKÇULUK YAPANIN TEPESİNDEYİZ"

Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz. Kimse yaptığı işle vatandaşımıza zulüm edemez. Vatandaşımıza yaptıkları bu zulümle, oradan kazandıklarıyla helal lokma yediklerini zannetmesinler. Fakir fukaranın hakkını gasp ediyorlar, bunu yiyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz. Bunu da bilmelerini istiyorum. Yeni ekonomik düzenin en önemli adımlarından bir tanesi de bu olacak. Çalışsın, kazansın. Şu anda Türkiye, imkanlarıyla buna çok büyük fırsatlar veren bir ülke. Niye helalinden çalışmıyorsun arkadaş? Niye haram yollara başvuruyorsun? Stokçuluğu bırakacaksın bir defa. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak - Son Dakika
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