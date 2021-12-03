Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu kaynakları ve hayırseverlerimizin eli ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, mesleki eğitim seviyesindeki altyapıyı neredeyse baştan sona yeniledik, güçlendirdik. Derslik sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik. Yaptığımız 714 bin yeni öğretmen atamasıyla, bu sınıflarda eğitim öğretimin kesintisiz yapılmasın temin ettik." dedi.

Erdoğan, " Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni"ndeki konuşmasında eskilerin "Bağış yağış gibidir" dediğini hatırlatarak, kültürde emekle ve üretimle özdeşleştirilen bereketin, ihsanla, iyilikle, cömertlikle, kanaatle, infakla yan yana kabul edildiğini söyledi.

Medeniyette, Allah razısı için insanlara hayırlı hizmetlerde bulunanlara "mübarek" dendiğini vurgulan Erdoğan, "Sizlerin de yaptığı güzel işler ve hizmetlerle, mallarınızın ve ömrünüzün bereketini çoğaltan mübarekler olduğunuza inanıyorum. Hazreti Mevlana, 'Adalet bir şeyi yerli yerine koymak, zulüm ise bir şeyi olmaması gereken yere koymaktır' diyor. Gerçekten de para, mal, güç yerli yerine konduğunda, orada adalet olur, orada huzur olur, orada güven olur, orada güzellik olur. Buna karşılık aynı imkanlar yanlış ellere geçtiğinde, orada zulüm olur, huzursuzluk olur, çirkinlikler alır başını gider. Medeniyetimizin ve kültürümüzün paylaşmaya verdiği önemin sebebi işte bu dengeyi sağlamaktır. Sadece 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' emrini tüm dünyaya hakim kılabilsek, şu yerküre üzerinde mağdur kalmaz, tek bir mazlum bulunmaz. İnsan, varlıkların en şereflisi olma ile hayvandan daha aşağı bir konuma düşme tercihini yapabilme iradesi ile yaratılmış bir canlıdır. Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de defalarca akletmemizi emrediyor, tavsiye ediyor, hatırlatıyor ve akledenler için burada büyük nüanslar var." diye konuştu.

Dünyadaki tüm önemli düşünürlerin, insanın en önemli vasfı olarak doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edebilme ve daha fazla önemlisi buna göre tercihte bulunabilme iradesine sahip olabilmesini gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaratıcısına olan sorumluluğunu bilerek çalışan insanın üretmesi, topluma ve bireylere fayda sağlayacak işler yapması kendini yüceltmesidir. Buna karşılık sadece ve sadece nefsi için çalışmak, biriktirmek, hele hele bunu toplumu, bireyleri sömürerek yani zulmederek yapmak bizi çok tehlikeli yerlere sürükler. İşte bunun için bugünkü törenimizin eğitim alanındaki hayırlara hasredilmiş olmasını ayrıca önemli ve isabetli buluyorum. Türkiye'nin kurtuluşunun eğitimle bu şekilde niteliğini yükselttiğimiz insanların çalışmasıyla, üretmesiyle, gayretiyle mümkün olduğuna samimiyetle inanıyoruz. Bu anlayışla ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde eğitim öğretimi önceliklerimizin en başına aldık. Bütçelerimizde en büyük payı hep eğitim öğretime ayırdık. Kamu kaynakları ve hayırseverlerimizin eli ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, mesleki eğitim seviyesindeki altyapıyı neredeyse baştan sona yeniledik, güçlendirdik. Derslik sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik. Yaptığımız 714 bin yeni öğretmen atamasıyla, bu sınıflarda eğitim öğretimin kesintisiz yapılmasını temin ettik. Halen okullarımızda görev yapan öğretmenlerin dörtte üçü bizim dönemimizde göreve başladı. Ülkemizin 81 vilayetine yaydığımız yeni üniversitelerle yükseköğretim kurumlarımızın sayısını, göreve geldiğimizde 76 üniversitemiz varken şimdi 207 üniversiteye, akademik personel sayısını 70 binden 180 bine çıkardık. Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var. Artık bizim üniversitemizin olmadığı il yok. 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eskiden eğitim için yurt dışına gidilirken, şimdi Türkiye'nin yüz binlerce yabancı öğrenciye ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Mesleki eğitimde son dönemde başlattığımız yeni ve yaygın uygulamalarla acil ihtiyaç duyulan alanlardan başlayarak iş dünyamızın yetişmiş insan gücü kaynağını karşılayacak adımları da atıyoruz. Sizlerin yapacağınız yeni hayırlarla eğitim öğretim davasına sahip çıkmanız, hem ülkenin bu önemli meselesinin çözümüne katkı sağlayacak hem de kendi işlerinizdeki ihtiyacı karşılayacak uzun vadeli bir yatırımdır. İnşallah devlet-millet iş birliği ile ülkemizi her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de hedeflerine ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

Şu anda bulundukları mekanın eskiden mezbaha olduğunu anımsatan Erdoğan, "Hayvanların kesimi yapılır, bağırsaklar, işkembelerin temizlendiği bir alandı ve Haliç bundan dolayı tamamen pislikti. Buralar acayip kokardı. Buralardan geçmek mümkün değildi. Ne zaman ki belediye başkanı oldum, ilk attığım adımlardan bir tanesi burayı temizlemek, şu anda gördüğünüz Haliç Kongre Merkezi'nin adımını atmak oldu. Burayı böyle pırıl pırıl ve Haliç'i de artık o kokusundan geçilemez Haliç olmaktan çıkarıp, Haliç'i temizledik, içindeki bütün pislikleri Alibeyköy'deki bir taş ocağına taşımak suretiyle kurtardık. Burada bir şey anlatmak istiyorum, bütün mesele inanmaktır, azmetmektir, ondan sonra da vatanını, milletini Allah için sevmektir." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)