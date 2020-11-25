Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bütçe görüşmelerinin ardından bu doğrultuda kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceğiz."

Son Dakika › Politika › Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam seferberliği başlatıyoruz. - Son Dakika

Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor

1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek