Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam seferberliği başlatıyoruz. - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam seferberliği başlatıyoruz.
25.11.2020 12:23
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam seferberliği başlatıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bütçe görüşmelerinin ardından bu doğrultuda kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceğiz."
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