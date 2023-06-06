Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere müjdeyi verdi: Maaşlar ve bayram ikramiyeleri bayram öncesi ödenecek

Depremzedelerle ilgili yaptığı paylaşım dakikalar içinde yalanlandı

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı 4 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere müjdeli haberler verdi.

EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERİ BAYRAM ÖNCESİ YATACAK

Erdoğan, "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

27 Haziran Arife günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı'nın 1. günü.

Kurban Bayramı takvimi şöyle: