Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EN BÜYÜK PROJEMİZİ ATATÜRK HAVALİMANI ALANINA YAPACAĞIZ - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıdı.

Erdoğan daha sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti.

Açılışta konuşan Erdoğan, "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk" dedi.

"Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır" şeklinde konuştu.