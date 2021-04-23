Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞINI EN YÜKSEK GÖNDERE ÇEKTİ (2) - Son Dakika

- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , " Çamlıca , bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye 'nin en büyük bayrağı, yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 111 metrelik Türkiye'nin en yüksek bayrak direğine yaklaşık bin metrekarelik en büyük Türk bayrağını çekti.

Erdoğan, Çamlıca Camii'ndeki cuma namazının ardından Çamlıca tepesine geldi. Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 111 metre büyüklüğündeki Türkiye'nin en büyük bayrak direğine Türk bayrağına çekme törenine katıldı. Erdoğan tören öncesinde alanda bekleyen çocuklarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

"ÜLKEMİZİ 2023 HEDEFLERİYLE BULUŞTURMANIN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı.Erdoğan, "Bu müstesna günü, müstesna bir eserle şereflendirdik. Büyük Millet Meclisi bundan 101 yıl önce bir 23 Nisan günü dualarla salavatlarla tekbirlerle Ankara'da açıldı. İstiklal Harbini yönetmiş ve zafere ulaştırmış bu Gazi Meclis'i başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle yad ediyorum. İstiklal Harbi'nin kazanılmasını ve Cumhuriyetin kurulmasını sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im ülkemizi bir daha yeniden İstiklal Harbi vermek, İstiklal Marşı yazdırmak mecburiyetinde bırakmasın diyoruz. Vatan topraklarını parçalamak ve milletimizi bölmek için kullanılan yöntemler değişmiş olsa da niyet hep aynıdır. Bugüne kadar darbecilerden terör örgütlerine ve ekonomik tuzaklara kadar bu ülkeyi ve milleti hedef alan her saldırı, aynı kirli senaryonun ürünüdür. Hamdolsun tüm badireleri birer birer geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda adım adım ilerliyoruz. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendirerek gece gündüz çalışıyoruz. 100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi her alanda büyüterek, güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz. Biz 19 yıldır ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızın da 2053 vizyonuyla teslim aldıkları emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Bugün burada açılışını yapacağımız ülkemizin en uzun direğinde dalgalanacak olan bayrağımızı işte bu vizyonun sembolü olarak çocuklarımıza armağan ediyoruz" dedi.

"BU ÜLKEDE BU TOPRAKLARI VATAN YAPMAK İÇİN NİCE ŞEHİTLER VERDİK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milleti için bayrak bağımsızlığının en önemli sembollerinden biridir. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder, gölgende bana da bana da yer ver, sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, yurda ay yıldızının ışığı yeter. Bir başka mısralar manzumesinde de; 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır'. Eğer toprak kan dökülmemişse o zaten vatan olmaz. Ben bunları hep şuna benzetiyorum. Arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bedel ödemek gerekiyor. Aksi takdirde arazinin hiçbir anlamı yok. İşte bizler de bu ülkede bu toprakları vatan yapmak için nice şehitler verdik. 'Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda, canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyerek bizim büyüklerimiz nice şehitler verdiler" diye konuştu.

"BU BAYRAKTAN DAHA BÜYÜĞÜ YOK BU YÜKSEKLİKTE BİR BAYRAK DİREĞİ DE YOK"Erdoğan, "Gençler, 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edeceksiniz siz kuracaksınız. Sizlerin gözlerinde ben bu pırıltıyı görüyorum. Biz toprağın altında olacağız. Rabbim lütfederse sizleri oradan izleyeceğiz. Ama size inanıyoruz. Size de öyle bir Türkiye'yi bıraktığımıza inanıyoruz. Türkiye'nin gözbebeği olan İstanbul'un en güzel tepelerinden birinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızın gölgesinde huzurla yaşayacağız. Çamlıca, bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı, yaklaşık bin metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Bu bayraktan daha büyüğü yok bu yükseklikte bir bayrak direği de yok. Şimdi Çamlıca bununla müşerref oluyor. İstanbul'a tüm bu güzellikleri kazandırmış olmaktan ülkem ve milletim adına gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMCumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Tepesi'ne gelirken yolda Küplüce ve Kirazlıtepe sakinleriyle görüştüğüne dikkat çekerek, "Büyük Çamlıca Camii'ni inşa edip bitirmek hamdolsun bizlere nasip oldu. Etrafı ciddi bir kirlilik içerisindeydi, antenlerle vesaire... Bu antenlerin tamamını kaldırmak, hamdolsun bize nasip oldu. Hani birileri çevrecilikten bahsediyor ya; işte çevrecilik budur. Bu çevrecilikle biz burayı temizledik ve tam anlamıyla bir çevre düzenlemesi yaptık. Bu anlamlı günde sesleniyorum gelirken bazı buranın sakinleri ile de görüştüm, ifadelerim şu, 'bakın burada bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bu düzenlemenin yanında istiyoruz ki buradaki yapıları tamamıyla kaldıralım ve şu anda Kirazlıtepe'de yapılan binaları görüyorsunuz. Bir başka güzellik kattı Kirazlıtepe'ye. Bütün bu güzelliklerin tam manası ile neticelenmesi buradaki kentsel dönüşümün tamamlanmasına bağlı. İstanbul'a da bu yakışır. İstanbul dünyada nadide bir şehir. Bu güzellikler şehrine inşallah bu değişim dönüşümü gerçekleştirmek suretiyle bu adımı atalım istiyorum" diye konuştu.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKTİ

Erdoğan konuşmasının ardından çocuklarla birlikte butona basarak Türkiye'nin en büyük bayrağını en büyük direğe çekti. "Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak, kiminle? Bu yavrularımızla" diyen Erdoğan bayrak göndere çekildiği sırda çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Törene Erdoğan'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

- İstanbul