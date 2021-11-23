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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak

23.11.2021 13:10

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında erken seçim tartışmalarına ilişkin son noktayı koydu. Erken seçim olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar ne dediğinin farkında değiller. Kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Erken seçim yok. Seçim olmayacak. 15 - 20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Biz, çağın gerekliliğini ortaya koyan bir partiyiz" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, burada bir de konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, konuşmasında muhalefet partilerinin sıklıkla gündeme getirdiği "Erken seçim" çağrısına ilişkin son noktayı koydu.

"ERKEN SEÇİM YOK"

Seçimlerin normal tarihi olan 2023'te yapılacağını belirten Erdoğan, "Bunların ne dediğinin farkında değiller. Kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Erken seçim yok. Seçim olmayacak. 15 - 20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Biz, çağın gerekliliğini ortaya koyan bir partiyiz. Seçimler tam da 2023 yılında hedeflerimizle kesişen yılda gerçekleşecek. 2023 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Meclis'te çoğunluğu almak suretiyle rekoru daha da ileri taşıyacağız" dedi.

"20 YILDA 150 KEZ İL BAŞKANLARINI TOPLADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün partimizin 20 yıllık geçmişindeki 150'nci genişletilmiş il başkanları toplantısını icra ediyoruz. 20 yılda il başkanlarını 150 defa bir araya getiren bir başka parti olduğunu sanmıyorum. Tıpkı MYK ve MKYK toplantıları gibi bu istişare toplantıları partimizin mutfak çalışmalarıdır.

Siyasetin istikameti, hükümet çalışmalarımızın ana fikirleri, illerin ana meseleleri bu tür toplantılarda ortaya çıkıyor. Bu platformlar milletimizin sesinin, nefesinin en üst düzeyde yankılandığı yerlerdir. AK Parti'nin 20 yıldır seçimlerden birinci çıkmasının sebebi budur.

"VESAYETİ AŞMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİK"

İktidarımızın ilk döneminde vesayetin engellerini aşmak için sabırlı ve kararlı bir mücadele . Gece yarısı bildirilerinden Meclis'teki tehditlere kadar nice kumpasla boğuştuk. Anayasayı, kanunları hiçe sayarak Meclis'te Cumhurbaşkanı seçmemizin önüne geçmek istediler. 22 Temmuz 2007 milletvekili seçimlerini 'Durmak yok, yola devam' diyerek kazandık. Ardından Anayasa Değişikliği Halkoylamasında yüzde 69'luk desteğe mazhar olduk.

"2011 YILINDA ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELDİK"

Partimize yönelik kapatma davasının ardından başlayan süreç 12 Eylül 2010 tarihinde yargının yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir değişiklik yapan kapsamlı bir halkoylamasına götürdük. Burada yüzde 58'lik destekle kabul edildi. Türkiye 2011 yılına geldiğinde demokrasi ve kalkınma yolunda yeni bir eşiğe gelmişti. Yüzde 49,8'lik bir oy oranına ulaştık. 2023 hedeflerini ilan ettiğimiz, IMF borcunun son taksitini ödediğimiz Mayıs'ın ardından bir dizi hadiseye şahit olduk.

"İKİNCİ MİLLİ MÜCADELEYİ YÜRÜTTÜK"

Gezi olaylarıyla ilk işaret fişeği atılan darbe girişimleriyle demokrasimizi yıkma, terörle vatanımızı işgal girişimlerine karşı milletimizle ikinci bir milli mücadele yürüttük. 2014 seçimlerini yüzde 43'lük oy oranıyla tamamladık. Ağustos aynında Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52 ile kazandık. FETÖ'nün demokrasimizi yıkmaya yönelik 17/25 Aralık darbe girişiminden, PKK'nın çukur eylemlerine kadar nice saldırıyla boğuştuğumuz 2015'te iki seçim yaşadık. Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 41 oy ile birinci parti olmamıza rağmen ilk defa tek başımıza hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadık. MHP'nin kararlı duruşu sebebiyle, Cumhurbaşkanı olarak seçimleri tekrarlattık. Kasım 2015'teki seçimlerde bir kez daha yüzde 49,5 oy oranıyla ülkemizi bu badireden çıkardık.

Türkiye'nin yakın döneminde yaşadığı en alçak saldırı olan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhur İttifakı'nın temellerini attığımız 2017 halkoylamasını gerçekleştirdik. Bu halkoylamasıyla tarihimizde ilk defa milli irade eliyle yönetim sistemimizi değiştirdik. Milletimiz demokrasimize karşı darbe girişimine cevabını verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimini de 24 Haziran 2018'de yaptık.

"SEÇİMLER 2023 HAZİRAN AYINDA YAPILACAK"

Kuruluşumuzdan bu yana girdiğimiz her seçimden birinci çıktık. Yeni yönetim sisteminin parçası olan ittifaklarda yüzde 50'nin altına düşmedik. Ana muhalefet neden yırtınıyor, neden çılgına dönüyor? AK Parti ve MHP sağladıkları bu başarının önüne geçemeyeceklerini çok iyi biliyor. AK Parti bu başarısıyla bu kadar uzun süre, bu kadar yüksek oy seviyesini koruyabilmiş, istisnai örneklerin başında geliyor. 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını hem Cumhur İttifakı olarak Meclis çoğunluğunu elde ederek bu rekoru çok daha ileri taşıyacağız.

Biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde seçim yılı 2024'tü. Hala erken seçim erken seçim, olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Öyle 15-20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Şu kritik süreç 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdi. Bu seçimleri kazanarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında yeni bir safhaya çıkarmış olacağız.

"FEDAKARLIK YAPMAKTAN ÇEKİNMEDİK, ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Salgının tetiklediği değişimin bölgemizin tamamı, Türk dünyası, İslam alemi üzerinde ne gibi sonuçlar doğuracağını yakın gelecek belirleyecektir. Ülkemizin son 8 yılındaki hiçbir gelişme tabi mecrasında ortaya çıkmış vakalara dayalı değildir. Hepsinin gerisinde bir senaryo, kurgu, tuzak, oyun vardır.

Verdiğimiz bu mücadelenin gerektirdiği fedakarlıkları yapmaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Bu mücadeleyi başarıyla tamamladığımızda kendimiz ve evlatlarımız için yepyeni ve aydınlık döneme adım atmış olacağız. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler bugünlere hazırlık içindi. Engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız, hedeflere ulaşacağız."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak - Son Dakika


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