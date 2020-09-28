İSTANBUL Dolmabahçe'de düzenlenen 'Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan 'ı bir kez daha kınıyorum. Türkiye tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Bölgede dağlık Karabağ 'ın işgali ile başlayan krize artık bir son verilmesinin vakti gelmiştir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ev sahipliğinde Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Tarih, Siyaset ve Ülkeler Arası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu" başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün sürecek sempozyumun açılış konuşmasını yaptı. Sempozyuma Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Erdoğan, şunları söyledi: "Sözlerimin hemen başında dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum. Türkiye tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Bölgede dağlık Karabağ'ın işgali ile başlayan krize artık bir son verilmesinin vakti gelmiştir. Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle önce yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır. Bunun dışındaki tüm dayatmalar ve tehditler sadece haksız ve hukuksuz olmakla kalmayacak, Ermenistan'ı şımartmaya devam edecektir. Yaşanan son gelişmeler bölgede nüfus sahibi tüm ülkelere gerçekçi ve acil çözüm yöntemlerini devreye sokmaları konusunda bir fırsat tanımıştır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirilmesini umuyoruz. Özellikle Minsk 3'lüsü denilen Amerika, Rusya, Fransa bugüne kadar yaklaşık 30 yıldır, bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman da tehdit ediyorlar. Nedir bu tehdit? Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı? Bunu söyleyenler güneyimizde özellikle Suriye'nin kuzeyinde binlerce tır silahı oraya taşıyanlardır. Bunu söyleyenler, Suriye'nin kuzeyini parselleyen, orada işleri kuranlardır. Bunu söyleyenler koalisyon güçleri ile Suriye'de cirit atanlardır."

- İstanbul