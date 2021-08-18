Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan- Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafı) Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız."