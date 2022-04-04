Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI SAULİ NİİNİSTÖ İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI SAULİ NİİNİSTÖ İLE GÖRÜŞTÜ

04.04.2022 16:53
Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI SAULİ NİİNİSTÖ İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Finlandiya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Finlandiya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin ilk toplantısının haziran ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. İçinde bulunulan dönemde savunma sanayii alanında iş birliğinin öneminin arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik askeri malzeme ihracının önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi. Rusya- Ukrayna savaşına dair de değerlendirmelerde bulunulan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki girişimlerini sürdürdüklerini belirtti.


- İstanbul
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Finlandiya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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