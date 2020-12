CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, video konferans aracılığıyla katıldığı Sarıkamış-Karakurt- Horasan karayolunun açılışında yaptığı konuşmada Fransa Parlamentosunun Dağlık Karabağ kararına tepki gösterdi. Erdoğan, "Minsk grubu eş başkanı Fransa'nın önceki gün parlamentosunda aldığı karar skandalın ötesinde tam bir fecaattir, felakettir. Kardeşim İlham Aliyev'in dediği gibi Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılan ve 45,7 kilometre uzunluğundaki Sarıkamış-Karakurt-Horasan karayolunun açılışı bugün yapıldı. 3 bin 560 metre uzunluğunda 5 çift viyadük bulunan karayolunun açılışında video konferans yöntemiyle konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın sebebiyle bu açılışı törensiz ve video konferansla yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Vaka sayılarının özellikle Avrupa'da zirve yaptığı bugünlerde salgınla mücadelemizden de hizmet mücadelemizden de asla taviz vermiyoruz. Sağlıktan ulaşıma, sanattan savunmaya kadar her alanda devreye aldığımız yeni projelerle şehirlerimize ve ülkemize hizmeti sürdürüyoruz. Önceki gün Ankara 'da mimarisi, teknoloji, konumuyla ülkemizin en prestijli eserlerinden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser binasının açılışını yaptık. Bugün Türk savunma sanayine çağ atlatacak ilk milli helikopter motorumuzun teslimi ve tasarım merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Böylece TEİ'nin sadece motor üreten değil, tasarlayan marka olması yolunda tarihi bir adım daha attık. Şimdi de Kars 'ı bölgesel ticarette bir üst aşamaya taşıyacak bir yatırımı devreye alıyoruz. Karakurt-Horasan yolunun 45,7 kilometrelik bölümün devreye alıyoruz. 2x2 muhteşem bir yol olarak bu yolu buradan izlerken milletim adına iftihar ettim. Nerelerden nerelere geldik. Dev viyadüklerin üzerinden geçen bu yolla birlikte buralardan geçen vatandaşlarım, ülkemizden geçen başka ülkelerin insanları ülkemizi ve milletimizi takdirle anacaklardır. Sınır kapıları güzergahında olan ağır taşıt trafiğine hizmet verecek olan yol dış ticaretimize önemli katkılar yapacaktır. Karakurt-Horasan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette bölünmüş yol standardını kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz. Bu yol seyahat süresini 46 dakikadan 20 dakika düşürürken, zamandan ve akaryakıttan yılda 29 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Tarihi İpek yolu güzergahının en önemli merkezlerinden biri olan Kars'ın cazibesini artıracağına inanıyorum."'insan her alanda'İNSAN HAYSİYET VE ŞAHSİYETİ İLE VAR OLUR'Konuşmasını Mevlana'nın 'Okyanus gibi bol haysiyet, elif gibi dimdik şahsiyet' sözüne atıf yaparak sürdüren Erdoğan, "Haysiyet ve şahsiyet sahibi olmak hayatta başarının anahtarıdır. Ticaretten siyasete her alanda insan şahsiyeti ve haysiyeti ile var olur, itibar kazanır. Zaten Karslıya da bu yakışır. Bu ikisinin kaybolduğu durumda ise savrulma kaçınılmazdır. Tarih boyunca haysiyetini şahsiyetini yitiren kişiler, toplumlar kendilerini zillet çukurunda bulmuşlardır. Türkiye ve Türk Milleti olarak yaşadığımız onca saldırı ve ihanete rağmen böyle bir yanlışa düşmedik. Bin yıllara sarih geçmişimizde ne haysiyetimizden ne şahsiyetimizden taviz vermedik. Tehditler karşısında sinen, pusan eğilip bükülenlerden olmadık. Hep dik durduk, sağlam durduk. Yeri geldi Çanakkale 'de gencecik evlatlarımızı toprağa verdik. Yeri geldi İstiklal Harbimizde tüm Anadolu'yu kıyama kaldırdık. Yeri geldi 15 Temmuz'da tanklara meydan okuduk. Yeri geldi benim de dedem Sarıkamış'ta donarak o da orada kucağında tüfeğiyle şehit oldu. Rize 'den Sarıkamış'a. İşte bu millet böyle cengaver bir millet. Milli onurumuzun çiğnenmesine, bağımsızlığımıza el uzatılmasına, kadim değerlere kastedilmesine rıza göstermedik. Aynı şekilde ülkemize umut bağlayan, bize güvenen, inanan kardeşlerimizin hak ve hukukunun gasp edilmesine de asla izin vermedik. Suriye 'de adaletin, Irak 'ta barış ve istikrarın, Libya 'da meşruiyetin yanında tavır alırken daime şahsiyet ve haysiyetle davrandık. Terörden, şiddetten eli kanlı Esed rejiminin bombalarından kaçan mazlumlara gönlümüzü, kapılarımız açtık. Tek parti CHP'si gibi ülkemize sığının bu insanları Boraltan Köprüsü'nde katillerine teslim edenlerden olmadık" dedi. TÜRKİYE, CHP'NİN BORALTAN FACİASINDA YAŞATTIĞI MAHCUBİYETTEN KURTULDU"Dağlık Karabağ meselesinde milletimize yakışan karakterle hareket ettik" diyen Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: "Ermeniler, Azerbaycan topraklarına saldırdığında tüm kalbimiz ve imkanlarımızla kardeşlerimizin imdadına koştuk. Karslı, bu Ermenileri tarihten iyi tanır, iyi bilir. Ortak tarih, kültür inanç ve dil birliğimizin gereği neyse onu yaparak Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkıda bulunduk. Dağlık Karabağ'daki duruşuyla Türkiye aynı zamanda tek parti CHP'sinin Boraltan faciasında yaşattığı mahcubiyetten kurtulmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadeleleri sayesinde bugün Dağlık Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor. Şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor. İnşallah Nahcivan ile Azerbaycan arasındaki bağlantıyı sağlayacak koridorun da açılmasıyla kardeşlerimizle doğrudan kara bağlantısına sahip olacağız. Bundan en çok faydayı görecek yerlerin başında Kars geliyor. 30 yıllık işgalin ardından Azerbaycan, öz topraklarına yeniden kavuşmanın haklı sevincini yaşıyor. Karabağ zaferi hem uluslararası hukuk, diploması askeri açıdan Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Azerbaycan kimsenin toprağına el uzatmamış, kimseye saldırmamış BM ve AGİT kararlarına rağmen 30 yıl boyunca işgal altında tutulan topraklarını azat etmiştir. Bunu da Ermeniler gibi sivilleri hedef alarak değil, meşruiyet çerçevesinde kalarak yapmıştır."'FRANSA, MARSİLYA'YI ERMENİLERE VEREBİLİR'Konuşmasında Fransa parlamentosunda alınan karara da tepki gösteren Erdoğan, "Minsk grubu eş başkanı Fransa'nın önceki gün parlamentosunda aldığı karar skandalın ötesinde tam bir fecaattir, felakettir. Kardeşim İlham Aliyev'in dediği gibi Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir. Fakat hiçbir devletin bir diğer devletin egemenlik haklarına bu derece alçakça saldırması kabul edilemez. Suriye'den Libya'ya kadar her yerde benzer yaklaşımda olan Fransa bu kararıyla artık çözümün değil, sorunun bir parçası olduğunu, hiçbir yerde objektif bir yaklaşımla görev yapamayacağını ispatlamıştır. En son Lübnan 'da aynı oyunu oynadı ama yine netice alamadı. Macron'u kovdular. Uluslararası kamuoyunun Fransa'nın tehlikeli yaklaşımına karşı gereken tepkiyi vermesini ümit ediyoruz. Bu çarpıklıktan en çok zararı da bugünkü siyasi birliğini çok kanlı ve karanlık bir mücadeleye borçlu olan Avrupa görecektir. Türkiye olarak her zaman her yerde haklının, hakkın, hakikatin yanında yer almayı ve siyaset izlemeyi sürdüreceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrası açılış için kurdele kesmeye hazırlanan Bakan Karaismailoğlu'na seslenerek, "Kestiğiniz kurdeleyi bugünün anısına saklayın. Makas da bugünün anısına mutlaka sizde kalsın, orda bırakmayın" dedi. Erdoğan, Karaismailoğlu'na karayolunun çevresinin ve viyadüklerin altının hızla yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması talimatını verdi.

Karayolunun açılış kurdelesini kesen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ardından otomobile binerek bir süre yeni karayolunda araç sürdü.