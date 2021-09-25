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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin, onları harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde ufka sahip olduğunu biliyoruz" - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin, onları harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde ufka sahip olduğunu biliyoruz"

25.09.2021 15:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin, onları harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde ufka sahip olduğunu biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin, onları harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde ufka sahip olduğunu biliyoruz. Burada ülkemizi huzurla güvenle teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyoruz" dedi. Erdoğan açıklamasında TEKNOFEST'in gelecek yıldan itibaren Azerbaycan'dan başlamak üzere yurtdışına açılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST alanında Milli Kanatlar isimli gösteriyi izledikten sonra açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST'te yeninden bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızdaki bu muhteşem atmosfer kalbini işine veren erkenden işine koyulan emekçiler sayesinde ortaya çıktı. Milli Teknoloji hamlesinin nişanesi olan TEKNOFEST için hep birlikte çalıştılar. TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileri ile tanıştırmıyor onlara aynı zamanda birlikte iş yapmayı, takım ruhunu ve milli ruhu da aşılıyor. Gençler birçok alanda kıyasıya rekabet ediyor. Gençlerimizin emeklerinin yanında ülkemizin zengin potansiyeli de var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan gençler 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır. Burada Türkiye'nin yarınlarına yön verecek bilim insanları, mühendisler var" dedi.

"TEKNOFEST rekorların ve rekortmenlerin festivalidir"

Gençliğin bazı kesimler tarafından harflerle kategorilendirilmesine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımaya çalışsın. Varsın bu ülkenin gençlerine vizyon ve ufuk çizmek yerine kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizi harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde ufka sahip olduğunu biliyoruz. Burada ülkemizi huzurla güvenle teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyoruz. TEKNOFEST rekorların ve rekortmenlerin festivalidir. TEKNOFEST yorulmak nedir bilmeyenlerin kendine sınır çizmeyenlerin festivalidir. Gözbebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Gökyüzündeki bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı. Ülkemizin tüm dünyada iftiharı olarak Akıncı boy gösterdi. Ayrıca bir diğer atılımımız olan TOGG yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkmış oldu. Elhamdülillah, artık zaman yakın. TOGG halkımızın istifadesine sunulacak" dedi.

"Terörün belini kırdık"

Terörün belini kırdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses hepimizin içini ısıtıyor, göğsünü kabartıyoruz. Darbe girişiminde havalanan uçak, birliğimizi yıkmak için bu alanın üzerinde uçuyorlardı. Bu alanda kendi ürettiğimiz insanlı ve insansız araçlarımız Türkiye'nin gücünü göstermek için uçuyor. Bizim evlatlarımız bu sesleri büyük bir gururla hatırlayacaktır. İnşallah bu ve benzeri organizasyonların sayısını artıracak, Türk gençlerini yeni dünyanın en yetkin insanları haline getireceğiz. 2021 TEKNOFEST'e geldiğimizde teknoloji yarışmalarının sayısı 35'e çıkarken yarışmalara başvuran sayısı 200 bini buldu. 2018'de yarışmacılarımıza 2 milyon liralık ödül ve 2 milyon liralık maddi destek sağlanırken bugün bu rakamı 12 milyon lira seviyesine çıkardık" diye konuştu.

"Azerbaycan'da TEKNOFEST düzenleyeceğiz"

TEKNOFEST'in dünya medyasının gündeminde bir numara olması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz. Azerbaycan'dan başlamak üzere dost ve müttefik ülkelerde de TEKNOFEST düzenleyeceğiz" dedi.

"Sözde elit, özde lümpen bu grubu gayet iyi tanıyorsunuz"

"Aynı gökte uçsalar dahi, karganın dünyası başka, şahinin dünyası başkadır. Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, savunmayı, bilimi milletin gözü yerine başkalarının gözünden gören bir kesim bulunuyor. Bunlar ülkeye ve millete ne hizmet ederler ne de hizmet edilmesine izin verirler. Bunlar ne özgün bir eser ortaya koyarlar ne de sizin gibi gençlerimizin ürettiği değerleri taklit ederler. Bunlar Batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına karşı son derece kaba ve küstahtırlar. Kendi mahallesi dışına çıkmayan sözde elit, özde lümpen bu güruhu sizler de gayet iyi tanıyorsunuz. Heyecanınızı anlamayanlara asla prim vermeyin. Bugüne kadar neyi başarmışsak, ülkemizi hangi alanda ileri taşımışsak bunlara rağmen başardığımızı biliyorsunuz. Gençler, size yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere ahkam kesenlere asla kulak asmayın."

"27 ilde Türkiye Dene Yap teknoloji atölyesinin açılışı yapıldı"

Açıklamalarının ardından aralarında Şırnak ve Ordu'nun da bulunduğu 27 ilde Türkiye Dene Yap teknoloji atölyesinin açılışı görüntülü konferans yöntemiyle yapıldı. Erdoğan ve yanındakiler hep birlikte kurdele keserek açılışı gerçekleştirdikten sonra program paydaşlarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gençlerimizin, onları harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde ufka sahip olduğunu biliyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin, onları harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde ufka sahip olduğunu biliyoruz" - Son Dakika
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