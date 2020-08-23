Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'daki sel felaketi ile ilgili, "İlk aldığımız bilgiler 5 ölümüz olduğu... - Son Dakika
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'daki sel felaketi ile ilgili, "İlk aldığımız bilgiler 5 ölümüz olduğu...
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'daki sel felaketi ile ilgili, "İlk aldığımız bilgiler 5 ölümüz olduğu yönünde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'daki sel felaketi ile ilgili, "İlk aldığımız bilgiler 5 ölümüz olduğu yönünde. Giresun'da yaşanan sel felaketinde ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - İSTANBUL
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23.08.2020 21:57:47. #1.12#
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