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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz

29.05.2021 14:50

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim çılgın projem" dediği Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelinin haziran sonunda atılacağını söyledi.

Çamlıca Kulesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin ısrarla karşı çıktığı Kanal İstanbul Projesi hakkında da konuşan Erdoğan, temel atma için haziran ayının sonunu işaret etti. Erdoğan, "İnşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şehrimize yeni bir güzellik katacağına inandığım şehrimizin önemli bir sembolü olan Çamlıca verici tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dün Taksim Camii'ni açmıştık bugün buranın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu proje üzerinde Binali Bey kardeşimle uzun süre durduk ve hayata geçirmiş olduk. Yüz kadar radyonun buradan ortak yayın yapması bizim ayrı bir başarımız oldu. İletişim yayını faaliyetinde Çamlıca'da görüntü kirliliğine de son verdik. Bunu başka illerimizde de planlıyoruz. Kim çevreci işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını yatırımlarla ortaya koymuş partidir.

LAMARTİNE'NİN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Çevrecilik lafla olmuyor ispata vücutla olur. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Teröristler yaktı biz yeniden diktik. Çanakkale'de de benzer bir eserin inşası önemli bir adımdır. Bu eseri sembol eserlerden biri olarak görüyorum. Ünlü düşünür Lamartine'in "Dünyaya son bir kez bakacak olsam, Çamlıca Tepesi'nden bakardım" sözünü hatırlamamız gerekir.

587 metre yüksekliğinde bu kule İstanbul'un en yüksek yapısı olmuştur. 100 radyonun yayını birbirine karışmadan yapılacaktır. Tüm kurumlarımızı, yüklenici firmayı, emek verenleri yürekten tebrik ediyorum. Kulemizdeki seyir katlarından ve restoranlardan şiirleri ve şarkıları terennüm edecek misafirlere keyifli vakitler diliyorum.

İstanbul bu güzel coğrafyanın adeta kalbi konumundadır. Anadolu'da yaşayan her vatandaşımızın burası ile irtibatı vardır. 81 ilin bayraktarlığını yapan bir şehirdir İstanbul. Nüfusu ülkenin beşte biri, yatırımları Türkiye'nin üçte biridir. Deniziyle, boğazıyla, köprüleriyle, tünelleriyle, camileriyle üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış şehirdir İstanbul.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz - Son Dakika Ekonomi


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