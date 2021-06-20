Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP İzmir İl Binası'na düzenlenen saldırıyı kınadı: Fail en ağır cezayı alacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş Antalya İl Başkanları Toplantısı'nda hem Türkiye hem de siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP İzmir İl Binası'na gerçekleştirilen ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Provakatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Benzerlerini de kınayacağız. Failin tüm ilişkileri ortaya çıkarılacaktır" dedi.

"BİZ BU OYUNU ÇOK GÖRDÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakalanan failinin tüm ilişkilerinin ortaya çıkarılacağını belirterek, "Kim olursa olsun bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için çalışıyoruz. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. İzmir'deki provokasyonu kınadık, kınayacağız. Son bir gayretle ortaya sürülen figüranlar, sergilenen arsızlıklar sizlerin moralini bozmasın. Biz bu oyunu çok gördük ve yaşadık. Hepsinin de üstesinden gelerek bugünlere ulaştık" ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE NELER OLMUŞTU?

Onur Gencer geçtiğimiz günlerde İzmir'in Konak ilçesinde bir iş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na girmiş, etrafa ateş açmış ve Deniz Poyraz'ı öldürmüştü. Saldırıya başta devlet yetkilileri olmak üzere diğer siyasilerden tepki gelmiş ve provokasyonlar karşı uyarılarda bulunulmuştu.