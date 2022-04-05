Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: "Aile ziyareti gibi oldu" - Son Dakika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: "Aile ziyareti gibi oldu"

05.04.2022 12:23

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: "Aile ziyareti gibi oldu" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Ümraniye'deki evinde iftarda ağırlayan Ersin Kılıçaslan konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: "Aile ziyareti gibi oldu"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine ErdoğanÜmraniye'deki evinde iftarda ağırlayan Ersin Kılıçaslan konuştu. Kılıçaslan, "Cumhurbaşkanımızın hoş sohbeti ve samimi tavırlarıyla güzel bir akşam geçirdik. Aslında tamamen bir aile ziyareti gibi oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri olmuş ve 3 çocuklu aileyle iftar yapmıştı. Gerçekleşen iftar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile hatıra fotoğrafı çektirmişti. Ev sahibi Kılıçaslan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin konuştu.

"Samimi yaklaşımları farkını ortaya koyuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle mutlu olduklarını belirten Ersin Kılıçaslan, "Devlet başkanımızın bizi ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. Bir arada samimi bir ortamda iftar yapmak bizi ziyadesiyle memnun etti. İlk olarak Emine Hanım içeriye girdi çok samimiydi. Kendisine de buradan tekrar teşekkür ederim. Ardından Cumhurbaşkanımız geldi. Onu görünce tabii ki duygulandık. Hoş sohbetiyle samimi tavırlarıyla güzel içten bir akşam geçirdik. Aslında tamamen bir aile ziyareti gibi oldu. Akşam ailelerimizden konuştuk. Samimi yaklaşımları farkını ortaya koyuyor. Bizden biriymiş gibi içten bir tavrı vardı Cumhurbaşkanımızın. Bundan dolayı da memnun olduk. Kendisine teşekkür ettik" diye konuştu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: Aile ziyareti gibi oldu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: Aile ziyareti gibi oldu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: Aile ziyareti gibi oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: 'Aile ziyareti gibi oldu' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: 'Aile ziyareti gibi oldu' Emine Erdoğan'dan iftar sofrasında misafir oldukları aileye teşekkür Emine Erdoğan'dan iftar sofrasında misafir oldukları aileye teşekkür

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: 'Aile ziyareti gibi oldu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: "Aile ziyareti gibi oldu" - Son Dakika
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