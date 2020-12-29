Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye "Leblebi" uğurladı - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye "Leblebi" uğurladı
29.12.2020 12:33
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, eşi Emine Erdoğan'ın barınaktan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpek mesaiye uğurladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı, eşi Emine Erdoğan
'ın barınaktan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpek mesaiye uğurladı. O anlara ilişkin fotoğrafları Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayvan barınağından sahiplendiği köpekle, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden mesaiye uğurladı. Engelli olan "Leblebi"nin keyifli hali dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile birlikte uğurladık" dedi.
- İstanbul
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