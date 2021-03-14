Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi için taziye ilanı verdi - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için gazetelerde bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bazı gazetelerde yayımlanan taziye ilanında şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem validesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duydum. Merhume Servet Soylu Hanımefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Cenaze namazına da katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Servet Soylu'nun Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.