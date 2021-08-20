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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var

20.08.2021 14:25

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde tırmanan Afgan göçmen tartışmasıyla ilgili muhalefetin attığı iddiaları yalanladı. Erdoğan, "Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi; Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç oldu. Ana muhalefetin de söylediği bu rakam yanlıştır. Türkiye'de şu anda 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'la görüşme yapılıp yapılmayacağı, bölgede son yaşananlar ve Türkiye'deki Afgan göçmen sayısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

"Afganistan süreci 20 yılı aşkın bir süreç. Bu süreç içerisinde tüm dünya başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası buraya gerekli ihtimamı göstermemiştir. Rusya'nın müdahalesi olsun, ABD'nin müdahalesi olsun bunların hiç birinde ne yazık ki bu ihtimam gösterilmemiştir.

"AFGANİSTAN ŞU AN CİDDİ ANLAMDA KENDİ BAŞINA BIRAKILMIŞ"

Biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Oralarda çalışmalarımızı sürdürdük. Halen de oralarda altyapı üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İfade ettiğim ülkeler buralara sadece askeri veya silah şeklinde yaklaşmıştır. Trilyonlarca lira aktarmışlardır. Fakat bu paraların nerede harcandığı önemlidir. Eninde sonunda tüm bu atılan adımların geldiği yer belli olmuştur. Afganistan şu anda ciddi manada kendi başına bırakılmış. Taliban'ın burada takınacağı tavır belli olduğu halde Taliban ile çeşitli görüşmeler olmuş. Gelinen netice de ortada. Kendileri söylüyorlar şimdi tüm bu silah mühimmat nereye bıraktığımız belli değil diyorlar. ABD bizimle de bazı görüşmeler yaptı. Taliban ile de bizim de görüşmelerimiz oldu. Derdimiz o ki tüm oralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan'ın en önemli kazanımıdır.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var

"TÜRKİYE'DE ŞU ANDA 300 BİN AFGANİSTANLI GÖÇMEN SÖZKONUSU"

Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi; Afganistan'dan Türkiye'yi 1,5 milyon düzensiz göç oldu. Ana muhalefetin de söylediği bu rakam yanlıştır. Türkiye'ye böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de şu anda 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Tüm bu yapmakta olduğumuz önleyici duvarlar ülkemize bu tür düzensiz göçü engellemek içindir.

"KAPI ÇALINDIĞINDA, KAPIMIZI AÇAR GÖRÜŞMELERİMİZİ YAPARIZ"

Şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. Gelişmeleri takip ederken Afganistan politikalarını yakından bildiğimiz ülkeler ile müzakere halindeyiz. Başta Dışişleri bakanlığımızın bu ülkelerle olan görüşmeleri, örneğin NATO'nun böyle bir toplantısı var yarın. Dışişleri Bakanlığımızın orada görüşmeleri olacak. Yine Taliban ile görüşmeler noktasında şahsıma bu konu sorulduğunda söyledim. Biz gerekirse Taliban'la görüşme yapabiliriz buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var gerçek var. Kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir biz onlara kapımızı kapatacak değiliz.

"DAYANIŞMA YOK, YALAN VAR"

Bay Kemal sıfatıyla yalancı bay Kemal'dir. Akşam başka gündüz başka. Her hadisede yalanlarıyla temazül etmiş bir zattır. Bu olayda da yine ABD Büyükelçiliği yalanlamıştır fakat bunlar hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. Karadeniz'deki sel afetinde, diğer taraftan Antalya, Muğla'daki yangın afetlerinde. Bartın, Kastamonu, Sinop'taki sel afetlerinde yaptıkları her şey yalan. Yanlarında zaten yalan makinaları var gayet iyi çalışıyor. Yalan üzerine yalan, ülkede felaket yaşıyoruz dayanışma yok yalan var. Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannediyorsanız taşıyamayacaksınız. Böyle bir felaketin olduğu dönemde ülkeyi yönetenlerin yanında yer almanız lazım. Çünkü bunların miracı yalan. Yalan üzerine bunların bir akışı var gidişi var. Benim milletim zamanı geldiğinde gereken dersi sandıkta verecektir."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var - Son Dakika


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