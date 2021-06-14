Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında NATO Zirvesi sonrası 18.00'da başlaması beklenen görüşme Türkiye saati ile 19.00'a ertelenmişti. Söz konusu görüşme 19.00'da başladı. Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Biden'la bir süre sohbet etmişti.
İki liderin görüşmesinin ardından heyetler arası bir görüşme daha yapılacak. İki lider, NATO Zirvesi kapsamında ilk defa yüz yüze görüşme fırsatı buldu.
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