Son Dakika! Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım ve Donbass mesajı - Son Dakika

Son Dakika! Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım ve Donbass mesajı

10.04.2021 20:18

Son dakika: Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Donbass ve Kırım'la ilgili "Karadeniz'de gerginliğin artmasını istemiyoruz. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'ne bir araya geldi. 3 saat süren kritik görüşme sonrası liderler ortak basın toplantısı yaptı. Erdoğan Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimiyle ilgili, " Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAVUNDUK"

Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Kendilerine bir kez daha şahsım ve heyetim adına sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Konsey toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de vurguladığımız üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele aldık. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik. Bu girişimin Kırım Tatarları dahil olmak üzere tüm Kırım halkları, Kırım ve Ukrayna'nın geneli için olumlu neticelere vesile olmasını arzu ediyoruz. Ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı kardeşlerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi bizim için tarihi ve insani bir mesuliyettir.

"ORTAK COĞRAFYAMIZDA GERİLİM ARZU ETMİYORUZ"

Ukrayna ile bu konuda da fikir birliği içerisinde olduğumuzu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut ve cami inşası projelerimiz mevcuttur. Konut projesine ilişkin olarak az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz. Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Bu minvalde kıymetli dostumla Ukrayna'nın doğusundaki güncel duruma dair fikir teatisinde bulunduk. Mevcut krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donbass bölgesinde zor şartlarda ateşkesin tesisi yönünde üstlendiği görevi sürdürüyor ve sürdürmelidir. Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz. Gerekli şartların sağlanması ve gözlemcilerin can güvenliklerinin temini meselenin barışçıl yollardan halli için zaruridir. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Kuruluşundan bu yana Türk büyükelçiler tarafından idare edilen Avrupa Güvenlik Komisyonu'nun bu en büyük misyonunu çalışmalarına bugüne dek sağladığımız desteği bundan sonra da devam ettireceğiz.

'İŞ BİRLİĞİMİZ ÜÇÜNCÜ ÜLKERE KARŞI BİR GİRİŞİM DEĞİLDİR'

Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayii bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor. Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısı dikkate alarak, dışişleri ve savunma bakanlarımızın katılımıyla 2+2 yeni bir platformda istişarelerimizi başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eşgüdümü pekiştiriyoruz. İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir. Ticaret hacmimizin salgından asgari ölçüde etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerin ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamladığının göstergesidir. Müzakerelerine devam ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nı da en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı şekilde ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün değerli dostum ile ekonomik ve beşeri bağlarımızın en önemli unsuru olan turizmi de ele aldık. Türk ve Ukrayna vatandaşları karşılıklı olarak pasaportsuz, sadece kimlik kartlarıyla birbirlerinin ülkelerini ziyaret edebiliyor. Malumunuz, güvenli turizm sertifikasıyla misafirlerimizi risklerden en uzak şekilde ağırlayacak bir sistem kurduk. Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı bu yıl da güvenli bir ortamda misafir edeceğiz.

"TÜRKİYE'NİN TUTUMUNUN DEĞİŞMEYECEĞİNİ DUYDUĞUMA SEVİNDİM"

Zelenskiy açıklamalarından satır başları:

"Öncelikle Ukrayna Heyeti'ni dostane ve misafirperver kabulü için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum.

Stratejik ortaklığın 10. yıl dönümünü kutluyoruz. Konu yelpazesi ve ikili diyaloğumuzun yoğunluğu bu ortaklığın sözde olmadığını gösteriyor. Bugün vardığımız tüm anlaşmaların da başarılı olacağına inanıyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanından bu desteğin devam ettiğini ve gelecekte de Türkiye'nin tutumunun değişmeyeceğini duyduğuma sevindim. Bugün geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna toprakları olan Donbass ve Kırım hakkında Türk tarafına bilgi verdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım Platformu formatına ve 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek törene katılacağı için teşekkür ediyorum."

Son Dakika! Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım ve Donbass mesajı

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım ve Donbass mesajı - Son Dakika


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