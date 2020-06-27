Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı (Ergene Havzası Eylem... - Son Dakika
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı (Ergene Havzası Eylem...
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı (Ergene Havzası Eylem Planı) yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı (Ergene Havzası Eylem Planı) yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik."
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27.06.2020 21:49:36. #1.13#
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