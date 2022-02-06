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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma

06.02.2022 00:41

Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başat olmak üzere pek çok başsavcılık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin koronavirüse yakalanmasıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik re'sen soruşturmalar başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs olduğunu duyurmuştu. Bu açıklama bir anda sosyal medyada gündem olurken başta siyasi parti liderleri olmak üzere peş peşe geçmiş olsun paylaşımları yapıldı.

ÇİRKİN PAYLAŞIMLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs olması hakkında suç teşkil eden paylaşımlar için ise İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "5 Şubat 2022 tarihinde Sn Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

DERYA BÜYÜNUNCU'NUN PAYLAŞIMI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Hakkında soruşturma başlatılan isimler arasında Derya Büyükuncu da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenen Büyükuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma - Son Dakika


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