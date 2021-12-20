Üye Girişi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında düşüş yaşandı - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında düşüş yaşandı

20.12.2021 21:55
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında düşüş yaşandı

Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar sonrası döviz kurları sert düşüş yaşadı. Döviz kurlarına paralel altın fiyatları da aşağı yönlü hareket etti. Günü 1.028,40 liradan kapatan gram altın 21.00 civarında 845 liraya kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapmasıyla birlikte dolar ve altında düşüş yaşandı. Gram altın 845 lira, dolar 15,79'dan işlem görüyor.

ALTIN NE KADAR?

Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar sonrası döviz kurları sert düşüş yaşadı. Döviz kurlarına paralel altın fiyatları da aşağı yönlü hareket etti. Günü 1.028,40 liradan kapatan gram altın 21.00 civarında 845 liraya kadar geriledi. İstanbul Kapalıçarşı'da, 20 Aralık Pazartesi günü kapanışta çeyrek altın 1.661,00 lira, Cumhuriyet altını 6.797,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 8,06 yükselişle 1.028,40 liradan işlem görmüştü. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası gram altın 845 liraya kadar geriledi. Çeyrek altın ise 1441 liraya düştü.

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış:14,9277

Dolar satış: 15,0673

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında düşüş yaşandı

dolar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında düşüş yaşandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:58 Davutoğlu, Erdoğan'ın döviz rezerviyle ilgili, "Yoktum, Cumhurbaşkanıydım" sözleri sonrası çok sert konuştu
21:55 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında düşüş yaşandı
21:49 Hükümet yeni ekonomik tedbirleri devreye alıyor
21:40 Pereira'nın ayrılması sonrası göreve Rıdvan Dilmen'in geçeceği konuşuluyor
21:13 Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi
20:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kredi çekip paradan para kazananların alnını karışlarız
20:45 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı burs ve kredi ücretlerini açıkladı! İşte yeni rakamlar
20:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız
20:15 İBB, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya çağırdı
Davutoğlu, Erdoğan'ın döviz rezerviyle ilgili, "Yoktum, Cumhurbaşkanıydım" sözleri sonrası çok sert konuştu Davutoğlu, Erdoğan'ın döviz rezerviyle ilgili, "Yoktum, Cumhurbaşkanıydım" sözleri sonrası çok sert konuştu         
21:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor         
18:27
Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi         
17:37
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 22:06:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında düşüş yaşandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement