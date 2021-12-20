Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında düşüş yaşandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapmasıyla birlikte dolar ve altında düşüş yaşandı. Gram altın 845 lira, dolar 15,79'dan işlem görüyor.

ALTIN NE KADAR?

Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar sonrası döviz kurları sert düşüş yaşadı. Döviz kurlarına paralel altın fiyatları da aşağı yönlü hareket etti. Günü 1.028,40 liradan kapatan gram altın 21.00 civarında 845 liraya kadar geriledi. İstanbul Kapalıçarşı'da, 20 Aralık Pazartesi günü kapanışta çeyrek altın 1.661,00 lira, Cumhuriyet altını 6.797,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 8,06 yükselişle 1.028,40 liradan işlem görmüştü. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası gram altın 845 liraya kadar geriledi. Çeyrek altın ise 1441 liraya düştü.

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış:14,9277

Dolar satış: 15,0673