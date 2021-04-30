Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beninli mevkidaşına gönderdiği tebrik mesajını Büyükelçi Özçeri iletti - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beninli mevkidaşına gönderdiği tebrik mesajını Büyükelçi Özçeri iletti

30.04.2021 22:39
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beninli mevkidaşına gönderdiği tebrik mesajını Büyükelçi Özçeri iletti, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Onur Özçeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ikinci kez seçilen Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'a gönderdiği tebrik mesajını Benin makamlarına iletti.

Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Onur Özçeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ikinci kez seçilen Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'a gönderdiği tebrik mesajını Benin makamlarına iletti.

Özçeri, Erdoğan'ın tebrik mesajını, Benin'in başkenti Kotonu'da Benin Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığında düzenlenen törende sundu.

Onur Özçeri, törende Talon'un yeni görevi dolaysıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını Benin Dışişleri Bakanı Aurelien Agbenonci'ye iletti.

Büyükelçi Özçeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerde büyük potansiyel bulunduğuna işaret ederek Benin'de Türkiye'ye ve Türk mallarına büyük ilgi olduğunu belirtti.

Benin hükümetinin, Türk yatırımcıları çekmeye çalıştığını dile getiren Özçeri, tarım ürünlerinin yerinde işlenerek ihraç edilmesinde yabancı yatırımcıların Benin'e yerleşmeye başladığını kaydetti.

Özçeri, Benin'de yeni altyapı projelerinde önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde bazı Türk firmalarının incelemelerde bulunduğunu aktaran Özçeri, "Benin Cumhurbaşkanı'nın ilk döneminde özellikle altyapının tamamlanması konusunda büyük atılımlar gerçekleştirildi. Diğer Afrika ülkelerinde başarılı projeleri hayata geçirmiş olan Türk firmalarına yoğun ilgi gösteriliyor." dedi.

Benin'de, 11 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin galibi mevcut Cumhurbaşkanı Talon olmuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beninli mevkidaşına gönderdiği tebrik mesajını Büyükelçi Özçeri iletti - Son Dakika


Son Dakika

Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış Veda mesajıyla eleştirilen Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti Veda mesajıyla eleştirilen Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi
Maskesini bulamayan Joe Biden paniğe kapıldı: Başım belada Maskesini bulamayan Joe Biden paniğe kapıldı: Başım belada         
22:20
Osmaniye'de aynı aileden 4 kişi 1 hafta içinde koronadan öldü Osmaniye'de aynı aileden 4 kişi 1 hafta içinde koronadan öldü         
21:34
İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 394 kişi vefat etti, 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 394 kişi vefat etti, 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi         
19:29
Son Dakika: Çin aşısının tedarikinde sorun çıktı, Bakan Koca nedenini anlattı Son Dakika: Çin aşısının tedarikinde sorun çıktı, Bakan Koca nedenini anlattı         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Bakan Koca Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var         
16:26
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu 2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu         
15:44
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı         
15:34
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek         
14:09
Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti         
13:57
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 22:51:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beninli mevkidaşına gönderdiği tebrik mesajını Büyükelçi Özçeri iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement