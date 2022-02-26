Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama - Son Dakika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama

26.02.2022 10:57
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayımlandı.

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68'inci doğum günü için Twitter'da "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı68Yaşında" ve "Sayın Cumhurbaşkanım" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Güçlü yarınlar ve büyük başarılar için milletine hizmet yolunda kendini adayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız aynı davada sizlerle yürümekten büyük bir onur duyuyor, nice başarılı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Rabb'im sizi başımızdan eksik etmesin." notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajların yer aldığı videoyu paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Devlet yük değildir devlet yük alır, devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Ülkesine, milletine adanmış bir ömür... Huzurla hayırlarla mücadeleyle dolu daha çok yolumuz var." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "İyikiDoğdunMilletinAdamı", "MilleteAdananÖmür" etiketleriyle paylaştığı mesajında, "Dünya bugün olağanüstü bir dönemden geçiyor. Bugün kararsız değiliz. Bugün güçsüz değiliz ve bugün lidersiz değiliz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü Türkiye idealinde emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yer aldığı fotoğrafını "Vatana, millete adanmış bir ömür." notuyla paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, "Milletinin duasını almış, mazlumlara sığınak olmuş, Türkiye'ye hizmet yolunda destansı bir mücadele vermiş Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Sizinle yürümek ne büyük onur." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Millete adanan bir ömür, milletin sevgisiyle güçlenen bir lider: Recep Tayyip Erdoğan." notuyla kutlama mesajı yayımladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama - Son Dakika


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